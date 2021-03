Continuano le appassionanti puntate della soap turca Daydreamer. Le anticipazioni dei nuovi episodi, in onda da lunedì 22 a sabato 27 marzo 2021, rivelano che Muzaffer, Deniz, Ceycey e Deren verranno arresti dalla polizia. I ragazzi verranno in seguito liberati grazie all'intervento di Bulut. Sanem e Can verranno a conoscenza di quanto accaduto e la giovane Aydin, disperata, sarà costretta a fermare la produzione dei cosmetici, dopo la denuncia di Cemal. Vista la mancanza di denaro per affrontare le spese, all'interno dell'azienda di Sanem, Can proporrà alla scrittrice di poter finanziare la società.

La ragazza non accetterà ma proporrà al giovane di entrare in società.

Il marchio di creme di Sanem rischia di finire nelle mani di Cemal

Nel corso delle nuove puntate di Daydreamer, che verranno trasmesse dal 22 al 27 marzo 2021, Ceycey, Deren, Deniz e Muzaffer verranno arrestati dalla polizia. Soltanto grazie all'intervento di Bulut, i ragazzi verranno scarcerati. L'uomo si recherà infatti in commissariato con un vestito elegante, confermando di essere il loro avvocato. Bulut presenterà i documenti che dimostreranno l'innocenza dei ragazzi che verranno in seguito liberati. Nel frattempo Can e Sanem saranno di ritorno nella tenuta e verranno a conoscenza dell'arresto dei loro amici, in seguito alla denuncia di Cemal. La povera Aydin sarà amareggiata dopo il lavoro svolto per la produzione dei suoi cosmetici.

Sanem infatti sarà costretta a bloccare la produzione, con la paura che Cemal diventi il proprietario del marchio. Successivamente Aziz e Mihriban si recheranno a casa di Cemal, accusandolo di essere un ladro ma l'uomo, su congisligo di Yigit, manderà delle persone alla tenuta per minacciarli: se non ritireranno la denuncia le cose potrebbero complicarsi ulteriormente.

Grazie all'intervento del giovane Divit, i malviventi scapperanno immediatamente. Intanto il fratello di Can, non avendo un lavoro che gli permetta di sopravvivere, deciderà di vendere la sua macchina. Emre si recherà quindi in un concessionario ma ne approfitterà per chiedere un posto di lavoro e verrà assunto come venditore.

Sanem si allontana da Yigit

Durante le nuove puntate Sanem prenderà la decisione di separarsi per un pò da Yigit e di annullare per il momento la pubblicizzazione del libro. La creazione della nuova società avrà un successo strepitoso ma i ragazzi non avranno abbastanza liquidità per affrontare i problemi economici. Can deciderà di finanziare la società ma la giovane Aydin non vorrà il suo aiuto. Sanem proporrà a Can di diventare socio e il ragazzo accetterà la sua proposta. Successivamente Deren organizzerà una festa per brindare alla nuova società e a fine serata Can e Sanem si troveranno a discutere circa il loro futuro. Poco dopo il giovane Divit aspetterà che Sanem si addormenti per prendere il suo anello. Dopo aver trovato il logo per la nuova società, i ragazzi dovranno procedere con lo spot pubblicitario.

Sanem sceglierà Deren per interpretare la regina Cleopatra.