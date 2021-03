Le spoiler della soap opera DayDreamer riservano diverse novità per i telespettatori.

Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 dal 15 al 19 marzo, Leyla e Emre decideranno di acquistare una casa. Nel frattempo Mihiriban cercherà di aiutare Can e Sanem a riappacificarsi, mentre Yigit non si arrenderà tanto facilmente e chiederà di nuovo alla giovane scrittrice di sposarlo. Leyla e Emre, invece, saranno impegnati con Mevkibe, Nihat, Aziz e Mihiriban in una lezione di tango.

In seguito Sanem si ritroverà bloccata sulla barca di Divit, a causa di Yigit.

Leyla e Emre vogliono mettere su famiglia

Nelle prossime puntate di DayDreamer, Leyla e Emre prenderanno una decisione molto importante, la coppia deciderà di avere un figlio e di trovare una casa dove creare una bella famiglia. La novità non verrà presa molto bene da Mevkibe e Nihat.

Nel frattempo Yigit chiederà nuovamente a Sanem di sposarlo, ma la giovane donna sarà ancora molto confusa e con l’aiuto di Muzzafer e Cengiz, cercherà di prendere tempo.

In seguito Mihriban cercherà di far riappacificare Can e Sanem, così porterà la figlia di Cansu dalla giovane e gli chiederà di badare alla bambina per qualche ora. Lo scopo della donna, sarà quello di lasciare Sanem da sola con il suo amato.

Successivamente Can ingaggerà un investigatore privato, per indagare su Yigit.

Intanto Aziz, Mihriban, Muzzafer, CeyCey e Deren spieranno Can e Sanem, nell’intento di farli tornare insieme.

Sanem bloccata sulla barca di Can

Yigit penserà che Can sia di nuovo in partenza, così avviserà Sanem. La giovane sarà assai meravigliata per la scoperta e si recherà sulla barca dell’uomo. Sanem si ritroverà improvvisamente bloccata sul mezzo, in seguito si scoprirà che l’intera vicenda è frutto di un brutto malinteso.

Nel frattempo Bulut avrà bisogno di creme e sarà alquanto dispiaciuto del fatto che Deren abbia buttato quelle riprese dalla signora Ceren. Poco dopo i due avranno una particolare idea e decideranno di produrre le creme da soli, approfittando dell’assenza di Sanem.

Sanem chiede scusa a Can

Yigit andrà al negozio della signora Ceren e proporrà al marito di denunciare gli ospiti di Mihiriban per scarsa igiene.

Nel contempo Leyla e Emre inviteranno Mevkibe e Nihat, Aziz e Mihiriban a una lezione di tango, mentre Huma assisterà da lontano.

Successivamente Can e Sanem trascorreranno del tempo insieme sulla barca, la donna riuscirà a rilassarsi e si lascerà andare, poi chiederà scusa a Can per aver cercato di cambiarlo quando ancora stavano insieme. Dato l’atteggiamento aperto di Sanem, anche Divit si scioglierà e si scuserà per gli errori commessi in passato. Sarà così che la coppia si riconcilierà, dimenticando tutti gli sbagli reciproci.

Can e Sanem, però, saranno ignari di ciò che sta accadendo alla tenuta: il marito di Ceren deciderà di denunciare la Friki Harika, per la produzione e la vendita di creme false.