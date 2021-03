Nella puntata di DayDreamer in onda venerdì 19 marzo, Can e Sanem ritroveranno la tanto attesa riconciliazione. I due, però, saranno all'oscuro di ciò che in contemporanea accadrà alla tenuta: infatti Cemal, dopo aver parlato con Yigit, deciderà di denunciare l'azienda di cosmesi della ragazza per contraffazione di creme.

Sanem e Can si scusano a vicenda e ritrovano il loro rapporto

Sanem è bloccata nella barca con Can e i suoi comici tentativi per farsi salvare dall'uomo che "l'ha rapita" sono falliti miseramente. Così i due avranno modo di rimanere da soli e confrontarsi su tutto quello che è successo nel loro rapporto.

Reciprocamente arriveranno anche delle scuse. Sanem si dirà pentita per aver cercato di trasformare Can in ciò che non rappresenta il suo modo di essere e anche lui le chiederà scusa per come è stato rude a causa della sua gelosia. Durante il giro in barca, però, accadranno delle cose che segneranno la svolta nel loro rapporto.

In primis Can ascolterà direttamente dalla bocca di Sanem ciò che ha sempre sperato di sentirle dire nell'ultimo anno che hanno trascorso lontani: lei sa che non è stato lui a bruciare il diario, l'ha capito nel momento in cui ha rischiato la sua stessa vita buttandosi tra le fiamme del capanno solo per salvare la sua bandana. Il fotografo non potrà che essere felice di questo. In più accadrà qualcos'altro che fino a quel momento ha simboleggiato la loro rottura: Can e Sanem, finalmente, torneranno a bere il tè insieme.

L'azienda di cosmesi di Sanem denunciata per contraffazione di creme

Mentre Can e Sanem, nel loro giro in barca, vivranno la tanto attesa riconciliazione, alla tenuta ci sarà l'inferno. Infatti Cemal, su suggerimento di Yigit, deciderà di denunciare l'azienda della giovane Aydin per produzione e vendita di creme contraffatte. La polizia giungerà in tenuta e, non trovando Sanem, deciderà di portare in commissariato Deren, Deniz, Muzaffer e CeyCey.

Prima di essere portati via proveranno a chiedere una mano a Bulut, ma il ragazzo, stranamente, gli volterà le spalle. Che stia segretamente dando una mano a Yigit, visto che sono grandi amici?

Intanto, visto che la produzione di creme avviene in un terreno in cui la proprietaria è Mihriban, anche la donna verrà condotta in commissariato. Ovviamente non la prenderà bene, ma le cose andranno pure peggio.

Infatti, quando la donna verrà costretta a lasciare la sua abitazione, proprio nel momento in cui starà uscendo dal suo cancello, intenta a salire nella macchina della polizia, una persona (sua acerrima nemica) passerà proprio davanti a casa sua e non si farà sfuggire l'occasione per progettare una succosa vendetta.