DayDreamer - Le ali del sogno ritornerà in onda su Canale 5 da lunedì 29 marzo 2021 con una nuova settimana di avventure che si chiuderà venerdì 2 aprile.

Le anticipazioni delle nuove puntate raccontano che Sanem Aydin sarà al centro delle trame dei prossimi episodi, in quanto si recherà in città insieme a Can Divit per scegliere i costumi che servono per girare lo spot della sua crema. Deren invece cercherà di tenere calma la scrittrice, mentre Mihriban farà una scenata di gelosia ad Aziz.

DayDreamer, le anticipazioni dal 29 marzo al 2 aprile: Deren cerca di tenere calma Sanem

Gli spoiler riguardanti le nuove puntate di DayDreamer, in onda da lunedì 29 marzo al 2 aprile 2021 in prima visione assoluta, rivelano che Can aspetterà che Sanem si addormenti per sottrarle dal collo l'anello.

La minore delle sorelle Aydin in seguito inizierà a cercare in modo ossessivo l'anello, tanto che disturberà i suoi colleghi nel momento in cui staranno lavorando alla creazione di un marchio per le sue creme. Successivamente la squadra riuscirà a trovare il logo perfetto e comincerà a sceneggiare lo spot che, sotto il suggerimento di Muzaffer, vedrà Deren nel ruolo della regina Cleopatra. A questo punto la dirigente dell'agenzia pubblicitaria deciderà di accettare la parte con l'intento di tenere calma Sanem.

Nel frattempo Mevkibe e Huma decideranno di prendersi maggiormente cura del proprio aspetto fisico. Intanto Emre, oltre a essere alle prese con un nuovo lavoro che non lo entusiasma più di tanto, sarà obbligato a fare i conti anche con lo stress lavorativo di Leyla.

Can e Sanem vanno a fare compere insieme: le trame di DayDreamer fino al 2 aprile

Yigit, nonostante Sanem gli abbia detto di starle lontano dopo aver rifiutato la sua proposta di matrimonio, si recherà nella tenuta e fingerà di trovarsi sul posto per vedere il suo amico Bulut.

Le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer in programmazione fino 2 aprile su Canale 5 rivelano che Can farà finta di dover controllare insieme a Sanem gli ultimi dettagli per girare lo spot delle creme: il fotografo, in realtà, vuole capire se la sua ex fidanzata ha trovato la collana con l'anello.

Mihriban, dopo aver visto da lontano Mevkibe e Huma fare shopping, farà una scenata di gelosia ad Aziz poiché sarà convinta che l'uomo sia ancora interessato all'ex moglie.

Emre si sentirà sprecato per il suo nuovo lavoro, tanto che deciderà di licenziarsi dopo aver discusso con Leyla. Successivamente il fratello minore dei Divit, vista la bravura di sua moglie nel canto e la sua esperienza imprenditoriale, convincerà Leyla a lasciare il suo impiego per aprire una loro attività nel campo musicale.

Nel frattempo Deren, essendo la responsabile per le riprese dello spot delle creme, suggerirà a Can e Sanem di recarsi insieme in città per scegliere i costumi da indossare in scena. La minore delle sorelle Aydin, durante il viaggio in macchina, confesserà per la prima volta all'ex fidanzato di avere una voce nella testa dopo aver parlato di nuovo da sola.