DayDreamer - Le ali del sogno, la serie televisiva turca trasmessa in Italia su Canale 5, ritornerà in onda con le nuove puntate da lunedì 22 a venerdì 27 marzo 2021. Le anticipazioni di queste nuove puntate settimanali rivelano che Can Divit toglierà dal collo di Sanem Aydin la collana con l'anello. Inoltre, il fotografo e la scrittrice diventeranno soci dell'agenzia pubblicitaria Fikri Harika. Yigit invece suggerirà a Cemal di mandare tre dei suoi uomini alla tenuta, con l'intento di minacciare i dipendenti della Fikri Harika dopo le accuse di Aziz e Mihriban.

DayDreamer, anticipazioni 22-27 marzo: Aziz e Mihriban accusano Cemal

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer dal 22 al 27 marzo rivelano che Ceycey, Deren, Deniz e Muzaffer verranno arrestati dalla polizia. A questo punto Bulut, vestito molto elegante, si recherà in commissariato e si dichiarerà l’avvocato dei cinque imputati: il giovane presenterà i documenti che dimostrano la loro innocenza e, in questo modo, riuscirà a ottenere la scarcerazione del gruppo. Nel frattempo Sanem e Can, dopo essere rientrati, scopriranno che le forze dell'ordine hanno fatto irruzione nella tenuta per via della denuncia di Cemal. La minore delle sorelle Aydin sarà distrutta nel momento in cui saprà che è costretta a fermare la produzione delle sue creme, con il rischio che il truffatore possa appropriarsi del marchio.

Aziz e Mihriban invece andranno a casa di Cemal e lo accuseranno di essere un ladro.

Can e Sanem diventano soci, il fotografo interviene contro gli uomini di Cemal

Le anticipazioni di DayDreamer da lunedì 22 a venerdì 27 marzo rivelano che Yigit suggerirà a Cemal di mandare tre dei suoi uomini alla tenuta e di minacciare i dipendenti dell'agenzia, con l'intento di fargli ritirare la denuncia: fortunatamente l'intervento tempestivo di Can metterà in fuga gli scagnozzi.

Nel frattempo Emre, essendo ancora alla ricerca di un buon lavoro, riuscirà a farsi assumere come venditore di un autosalone dopo essersi recato sul posto con l'intenzione vendere la sua lussuosa macchina. La scrittrice invece deciderà di allontanarsi per un periodo da Yigit e di sospendere per un po' la presentazione del suo libro. Intanto i dipendenti della nuova Fikri Harika dovranno far fronte ai primi problemi a causa della scarsa quantità di soldi per mandare avanti l'agenzia.

A questo punto Can deciderà di finanziare la società, mentre Sanem proporrà al fotografo di diventare a tutti gli effetti il suo socio dopo aver rifiutato il suo aiuto economico.

Sanem alla disperata ricerca della collana con l'anello

Deren, per festeggiare la nuova collaborazione lavorativa tra i due ex fidanzati, organizzerà una festa: in questa occasione il primogenito dei Divit e la minore delle sorelle Aydin si ritroveranno a parlare del loro futuro. Le trame delle puntate di DayDreamer fino al 27 marzo rivelano che Can, dopo il party, attenderà che Sanem si addormenti per toglierle dal collo l'anello che le ha regalato quando le chiesto di sposarlo un anno fa. La scrittrice in seguito comincerà a cercare in modo ossessivo la collana con anello, tanto che disturberà i dipendenti della Fikri Harika nel momento in cui staranno lavorando alla creazione di un marchio per le sue creme.

Fortunatamente la squadra riuscirà a trovare il logo perfetto e inizierà a sceneggiare lo spot che, sotto il suggerimento di Muzaffer, vedrà Deren nel ruolo della regina Cleopatra.