Manca poco al gran finale della soap turca Daydreamer. Le anticipazioni da poco diffuse confermano che all'attesissima conclusione della soap non sarà presente nemmeno la mamma del protagonista Can: Huma deciderà infatti di lasciare la Turchia per un periodo di tempo indefinito. La donna, a seguito di una profonda delusione d'amore, avrà necessità di prendersi un periodo di tempo di riflessione, lontano dalla sua città. Gli spoiler rivelano che la decisione di Huma sarà legata a Selim, l'uomo che è tornato ad Istanbul con lo scopo di prendersi gioco di alcuni dei protagonisti. Selim ha cercato di abbindolare la parrucchiera Melahat, dopo aver scoperto di aver ereditato tanti soldi da un parente.

Huma viene umiliata da Selim e decide di partire per l'Australia

Secondo le anticipazioni, nelle prossime puntate si assisterà al rientro in Turchia di Selim. L'uomo si presenterà in qualità di patrigno di Mihriban, ma si potrà da subito notare che sarà legato da una profonda amicizia anche con Aziz e Huma (genitori di Emre e Can). Quanto Aziz deciderà di partire per Amsterdam, Selim si avvicinerà sempre di più ad Huma, corteggiandola. L'obiettivo di Selim sarà quello di entrare in possesso del denaro della donna. Questo sospetto diventerà sempre più veritiero quando l'uomo, durante una cena con la mamma di Can, fingerà di aver smarrito il portafogli, costringendo così Huma a pagare il salto della cena. La goccia che farà traboccare il vaso arriverà quando, il giorno successivo, Selim si recherà da Mihriban per chiederle dei soldi e successivamente cercherà di mettersi in contatto con la parrucchiera Melahat, quando scoprirà che la donna avrà ereditato un patrimonio allettante, da un suo parente.

Dagli strani comportamenti di Selim, sarà evidente quanto l'uomo sia perdutamente indebitato. Selim inizierà a corteggiare Melahat e le prometterà di chiudere al più presto la sua relazione con Huma, per poter stare insieme a lei. La parrucchiera a quel punto si lascerà abbindolare dall'uomo e dalle sue parole. Malgrado ciò la donna avrà dei crolli emotivi, perderà infatti la pazienza e confiderà ad Huma che l'uomo avrà intenzione di interrompere la frequentazione con lei per essere felice al suo fianco.

Huma rimarrà senza parole e si renderà conto che Selim sarà soltanto un "cacciatore di dote". La mamma di Can, umiliata dalle parole e dal comportamento di Selim, sentirà la necessità di cambiare aria e comunicherà ai suoi figli la sua intenzione di partire per l'Australia. Emre e Can, seppur dispiaciuti per la partenza della madre, cercheranno di rispettare la sua scelta e si stringeranno in un abbraccio commuovente.