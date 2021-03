Torna in onda lunedì 15 marzo 2021 la decima stagione di "The Walking Dead", come ormai noto allungata con sei episodi bonus dopo il finale andato in onda nell'ottobre 2020. Il prossimo episodio ad essere trasmesso è la puntata 10x19, terzo episodio aggiuntivo, dal titolo "One More", che verrà trasmesso in onda come sempre su Fox (canale 112 di Sky) a partire dalle 21:00 di lunedì 15 marzo. In questo nuovo appuntamento con lo zombie-drama del network AMC, i protagonisti saranno Aaron e Padre Gabriel.

The Walking Dead 10: cosa è successo nella puntata precedente

L'episodio 10x18 di "The Walking Dead" ha visto mattatore induscusso Daryl Dixon, uno dei protagonisti principali nonchè personaggio più amato della serie.

Nell'episodio "Find me" andato in onda la scorsa settimana, abbiamo appreso come Daryl abbia passato gli anni successivi alla presunta morte di Rick nel vano tentativo di cercare il corpo dell'amico o addirittura trovarlo vivo. Nel corso delle sue avventure nei boschi Daryl si imbatte in una donna alquanto misteriosa di nome Leah, la quale vive in solitaria in un capanno abbandonato. Inizialmente i due avranno qualche attrito, ma in seguito si legheranno l'uno all'altra. Daryl conoscerà anche il fidato amico a quattro zampe "Cane", con cui lo abbiamo visto più volte a partire dalla nona stagione, che si scopre essere appartenuto in passato a Leah. In questo tempo trascorso lontano dalla comunità di Alexandria, Daryl ha continuato a cercare Rick arrivando a disegnare una mappa raffigurante le zone da lui battute durante le ricerche.

Nel corso della puntata seguiremo l'evolversi della relazione di Daryl e Leah, con questa che chiede all'uomo di scegliere se stare con lei o continuare a cercare l'amico disperso. Dopo il conseguente litigio la donna si allontana, lasciando Cane al suo destino. Daryl lo troverà e deciderà di tornare ad Alexandria dai suoi amici di sempre. Nelle parti di episodio ambientate nel presente, Daryl avrà un confronto acceso con Carol sui motivi che hanno spinto quest'ultima ad agire spesso in modo sconsiderato nel corso della guerra ai Sussurratori.

The Walking Dead 10x19: promo e trama dell'episodio

Se nei precedenti due episodi il focus era prima su Maggie e poi su Daryl, "One More" si concentrerà sulla coppia formata da Aaron e Padre Gabriel. I due, seguendo una mappa lasciata loro da Maggie, andranno in cerca di provviste per la comunità di Alexandria. Dopo estenuanti ricerche e senza aver trovato nulla, la coppia arriva nei pressi in un capannone.

Qui i due troveranno rifugio, passando una serata spensierata dopo essersi cibati di un cinghiale e ubriacandosi, ma al loro risveglio troveranno ad attenderli un uomo con intenti tutt'altro che pacifici. Questi, dopo aver tramortito Aaron, mette in serio pericolo i due obbligandoli a "giocare" ad una roulette russa. Messi alle strette, entrambi sono costretti a rischiare per evitare una brutta fine per mano di Mays, questo il nome dell'uomo, sul cui passato si scopriranno dettagli abbastanza raccapriccianti. Ancora una volta, pur mossi da intenti nobili e pacifici, i sopravvissuti si trovano a che fare con persone ormai corrotte dal senso di smarrimento creato dall'apocalisse-zombie e dalla fine del mondo com'era prima. Una malvagità ormai diffusa con cui i protagonisti si trovano spesso faccia a faccia, affrontando rischi di ogni genere per mantenere la propria comunità al sicuro da qualsiasi pericolo esterno.

Quella che Aaron e Padre Gabriel si troveranno ad affrontare è una ulteriore prova, da cui emergeranno due distinte visioni del "nuovo" mondo da parte dei due protagonisti.