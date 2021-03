Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai Uno alle 15 e 55. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 22 al 26 marzo rivelano nuovi colpi di scena. Le Veneri decideranno di organizzare una festa in occasione del compleanno di Stefania (Grace Ambrose). Giuseppe Amato (Nicola Rignanese) studierà un piano da mettere in atto per compiere degli affari poco leciti. La signora Moreau (Lara Komar) si affezionerà sempre di più alla giovane Colombo.

Il Paradiso, anticipazioni: una sorpresa per Stefania

Le anticipazioni dei prossimi episodi svelano che sta per avvicinarsi la data del compleanno di Stefania.

Irene (Francesca del Fa), Dora (Mariavittoria Cozzella) e Anna (Francesca Carrain)decidono di farle un regalo. Coinvolgono nella loro idea anche Gabriella (Ilaria Rossi), Maria (Chiara Russo) e Paola (Elisa Cheli). Nel frattempo Vittorio (Alessandro Tersigni) stipula un contratto con gli investitori americani per esportare gli abiti del Paradiso negli Stati Uniti: si tratta un importante traguardo per il grande magazzino. Pertanto il dottor Conti chiede impegno e senso di responsabilità a tutti i suoi collaboratori. Irene ha una brillante idea per il compleanno di Stefania e la comunica alle sue colleghe. La signorina Cipriani propone di organizzare una festa a sorpresa per l'amica. Le altre Veneri sono d'accordo, e iniziano a pensare ai dettagli dell'evento.

Il Paradiso, spoiler puntate 22-26 marzo: Gloria molto vicina alla signorina Colombo

Gli spoiler dei prossimi episodi preannunciano che Gloria si avvicinerà sempre di più a Stefania. Fra le due donne sembra esserci davvero grande sintonia. La capocommessa nutre un profondo affetto per la giovane Colombo, tanto che sembra considerarla come più di una delle sue Veneri.

Nel frattempo le ragazze scelgono la caffetteria come luogo per la festa. Pertanto chiedono a Marcello (Pietro Masotti) e Salvatore (Emanuele Cesario) il permesso di utilizzare la sala del bar per l'evento. Stefania non sospetta minimamente di quello che le sue amiche le stanno organizzando.

Il Paradiso, trame fino al 26 marzo: Giuseppe orchestra un piano

Giuseppe Amato, dopo aver accettato la proposta di Girolamo, pensa a un piano da mettere in atto. L'uomo si è lasciato abbindolare dalle promesse dell'amico, il quale gli ha fatto intendere di poter ottenere facilmente molto denaro. Nel frattempo un imprevisto potrebbe far saltare la sorpresa per Stefania. Grazie all'intervento di Federico (Alessandro Fella) tutto procederà per il verso giusto. Gloria invece comprerà un regalo personale da dare alla ragazza.