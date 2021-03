Interessanti novità accadranno a DayDreamer nel corso della puntata trasmessa l'11 marzo su Canale 5. Gli spoiler della Serie TV raccontano che Mevkine e Nihat non approveranno la proposta di nozze fatta da Yigit alla figlia. I coniugi Aydin, infatti, crederanno che l'editore non sia una persona adatta per stare accanto a Sanem per il resto della vita.

DayDreamer - Le ali del sogno: anticipazioni giovedì 11 marzo

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riguardanti la nuova puntata che sarà in onda giovedì 11 marzo sui teleschermi italiani annunciano inediti colpi di scena.

In dettaglio, Yigit informerà Huma di aver fatto la proposta di nozze a Sanem dopo essere riuscito indenne dal piano organizzato da Can.

La signora apparirà al settimo cielo quando scoprirà che la scrittrice ha preso del tempo prima di dare una risposta alla richiesta dell'editore.

Nel frattempo, la minore delle Aydin passeggerà per le strade del quartiere dove riaffioreranno i ricordi legati al fotografo. Emre, invece, confesserà al fratello maggiore di avere dei problemi finanziari. In questo frangente, Can scoprirà che il minore dei Divit ha dovuto vendere tutto per ripagare i debiti contratti con la Fikri Harika nell'ultimo anno.

Violenta lite tra Can e Sanem

Nel corso del nuovo appuntamento che andrà in onda l'11 marzo in televisione Emre racconterà a Can di aver fatto molte domande di lavoro, che però non corrispondono al suo profilo curricolare. Per questo motivo, il fotografo si sentirà in colpa per essere scappato da Istanbul quando la sua famiglia necessitava di lui.

In seguito, il maggiore dei Divit incontrerà per puro caso Sanem in città una volta uscito dal garage a prendere la sua automobile. Il giovane, a questo punto, inviterà la scrittrice a far ritorno a casa insieme. La minore delle Aydin accetterà volentieri di salire a bordo con l'ex fidanzato.

Purtroppo durante il viaggio di ritorno, i protagonisti di DayDreamer daranno vita ad una violenta lite.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

I due, infatti, continueranno a rinfacciarsi le cose accadute un anno fa. In particolare, Sanem incolperà Can di essere fuggito sulla sua barca a vela nei mari di tutto il mondo mentre lui di averlo accusato ingiustamente di aver bruciato il suo diario segreto.

Mevkibe e Nihat credono che Yigit non sia l'uomo adatto per la figlia

Nel frattempo, la notizia della proposta di nozze di Yigit diventerà di dominio pubblico.

Per questo motivo, Deren, Ceycey e Muzzafer cercheranno di trovare un modo per riavvicinare Can a Sanem. Anche Mevkibe e Nihat appariranno contrari di fronte alle imminenti nozze della figlia. I genitori, infatti, non saranno convinti che Yigit sia l'uomo adatto per la minore delle Aydin. Alla fine, i due coniugi penseranno all'ipotesi di far saltare il matrimonio.