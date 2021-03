Grandi colpi di scena accadranno a DayDreamer - Le ali del sogno, la Serie TV con protagonisti gli attori Can Yaman e Demet Ozdemir. La trama della nuova puntata in programma il 19 marzo in occasione della Festa del Papà su Canale 5 rivela brutte notizie per Deren, Ceycey e Muzzo. I tre amici di Sanem Aydin, infatti, finiranno in galera dopo essere stati accusati di contraffazione da parte di Ceren.

DayDreamer: anticipazioni puntata venerdì 19 marzo

Le anticipazioni di DayDreamer riguardanti la nuova puntata che sarà trasmessa venerdì 19 marzo dalle ore 16:40 in televisione annunciano inedite novità.

In dettaglio, Can e Sanem (Demet Ozdemir) si ritroveranno su una barca al largo. La giovane abbandonerà l'iniziale arrabbiatura per godersi la gita. In questa circostanza, il fotografo sorprenderà la scrittrice con un fermaglio per capelli raffigurante un albatros. Questo espediente permetterà ai due protagonisti della serie tv di trascorrere una giornata indimenticabile in mezzo al mare. Qui, la minore delle Aydin e il maggiore dei Divit arriveranno addirittura a chiedersi scusa reciprocamente per gli sbagli commessi in passato.

Alla fine, Can e Sanem non potranno nascondere l'amore che continua a legarli.

Ceycey, Muzzo, Deniz e Deren in arresto a causa di Ceren

Nella puntata del 19 marzo della serie tv turca, Yigit deciderà di vendicarsi per essere stato rifiutato da Sanem.

Per questo motivo, l'editore deciderà di colpirla nella vendita delle sue adorate creme di bellezza. In particolare, il fratello di Polen si recherà alla bottega della moglie di Ceren per invitare il marito a denunciare Deren, Ceycey e Muzzo di aver contraffatto la formula originale di Sanem.

Nel frattempo, i dipendenti della Fikri Harika si getteranno a capofitto per replicare i cosmetici prima di un'importante consegna.

Ma ecco, che la polizia irromperà alla tenuta ponendo in arresto Ceycey, Muzzo, Deniz e Deren (Tuğçe Kumral).

Nonostante lo choc iniziale, gli amici di Sanem capiranno che dietro tutto questo c'è la mano di Ceren, il quale è riuscito a mettersi dalla parte delle forze dell'ordine.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente, Sanem ha raggiunto Can sulla barca per impedirgli di partire per Istanbul.

Emre (Birand Tunca) e Leyla (Öznur Serçeler), intanto, hanno invitato i genitori a una lezione di tango dopo aver deciso di allargare la famiglia. Infine Deren ha chiesto a Bulut e agli altri colleghi di provare a replicare le creme per completare un cospicuo ordine.

La soap opera "Erkenci Kus" è trasmessa da lunedì al venerdì dalle ore 16:40 alle 17:10 mentre in diretta streaming sul sito "Mediaset Play".