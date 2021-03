Secondo alle anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle puntate che andranno in onda dal 22 al 27 marzo Sanem chiederà a Can di diventare socio della Fikri Harika. Il giovane, dal suo canto, nasconderà l'anello di Aydin e la giovane si allarmerà molto. Deren e i suoi amici, nel frattempo, rischieranno di finire in prigione ma verranno aiutati da Bulut.

DayDreamer, spoiler al 27/03: Bulut salva i suoi amici dalla prigione

Secondo le anticipazioni nelle prossime puntate Deren e i suoi amici saranno portati via dalla polizia, ma grazie all'aiuto di Bulut i ragazzi riusciranno a salvarsi.

Il giovane, infatti, si vestirà in modo elegante e fingerà di essere l'avvocato dei suoi amici. A quel punto, Bulut presenterà al commissario alcuni documenti che proveranno l'innocenza di CeyCey e gli altri.

Sanem e Can, nel frattempo, faranno ritorno dal loro breve viaggio e verranno a conoscenza di quanto accaduto a causa della denuncia di Cemal. La giovane, infatti, sarà molto triste in quanto la produzione delle creme è qualcosa a cui è molto legata e sarà costretta a interromperla. Sanem, a quel punto, temerà che Cemal possa approfittare della situazione per appropriarsi del marchio.

DayDreamer, anticipazioni al 27/03: Sanem mantiene le distanze da Yigit

Mihriban e Aziz, intanto, decideranno di incontrare Cemal e lo accuseranno di essere un ladro.

L'uomo agirà sotto consiglio di Yigit e farà andare alcuni amici alla tenuta per minacciarli. La presenza di Can, però, riuscirà a far scappare i tre uomini. Emre, dal suo canto, deciderà di vendere la sua macchina e approfitterà della situazione per proporsi come venditore.

Sanem, nel frattempo, prenderà la decisione di mantenere le distanze da Yigit per un po' di tempo.

La Fikri Harika, intanto, andrà molto bene ma i ragazzi si troveranno in difficoltà economiche. Can deciderà di proporsi per finanziare il progetto, ma Sanem non sarà d'accordo. La giovane, infatti, chiederà all'uomo di diventare socio e Divit accetterà con gran piacere. Deren, a quel punto, darà una grande festa e questo porterà Can e Sanem ad avvicinarsi nuovamente.

I due, infatti, si ritroveranno a parlare del loro futuro e, quando Aydin si sarà addormentata, Divit le sfilerà l'anello.

Sanem andrà in preda al panico quando non troverà la sua collana con l'anello regalato in passato da Can. La giovane, infatti, creerà molta confusione tra i suoi amici, i quali saranno impegnati a creare il nuovo marchio per le creme. Mentre i ragazzi saranno impegnati a trovare un nuovo slogan, Sanem avrà l'idea di considerare Deren come protagonista del nuovo spot nei panni di Cleopatra.