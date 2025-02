Nelle puntate di Tradimento in onda dal 24 febbraio al 2 marzo, Ümit finirà in carcere con l'accusa di rapimento. Sarà Yeşim ad accusarlo di aver rapito Öykü, dopo aver visto un video in cui lui prende la bambina da un parco giochi, mentre era sotto la supervisione della babysitter. In realtà, Ümit voleva solo prendersi cura della bambina, dato che la babysitter non la stava sorvegliando e non si era nemmeno accorta che la bambina fosse caduta.

Dopo l'omicidio di Burcu, Yeşim ha bisogno di un momento di 'relax'

Dopo aver ucciso Burcu, Yeşim avrà bisogno di "rilassarsi" e sceglierà di divertirsi per qualche giorno con le sue amiche di Antalya.

Non vorrà Öykü con sé e la lascerà nelle mani di una babysitter poco attenta, che non avrà cura di lei. Güzide e Ümit si accorgeranno di ciò che sta passando la bambina e interverranno quando la vedranno farsi male in un parco giochi. La babysitter non starà nemmeno guardando la bambina, così Güzide e Ümit la prenderanno e la riporteranno a casa.

La babysitter, quando si renderà conto che Öykü è sparita, inizialmente andrà alla polizia per denunciare la cosa, ma una sua amica la metterà in guardia: non può cacciarsi in un guaio del genere, perché a pagare sarebbe soltanto lei. Così, questa amica andrà dalla polizia per dire che Öykü è tornata dalla madre e che non c'è più necessità di fare una denuncia.

Yeşim torna a Istanbul e scopre che Öykü è scomparsa

I primi giorni, quando Yeşim chiederà alla babysitter di parlare con la figlia, riceverà delle scuse che sembreranno credibili, per esempio che la figlia sta dormendo o che sta giocando e non vuole parlare al telefono.

La babysitter, però, cercherà di tagliarsi fuori da questa storia, passando la sim del suo telefono ad un'altra persona per risultare irrintracciabile.

Yeşim inizierà a preoccuparsi seriamente quando non riuscirà a mettersi più in contatto con lei, così deciderà di tornare a Istanbul e troverà la sua casa vuota: Öykü è scomparsa.

Yeşim accusa Ümit di rapimento e la polizia lo arresta

Yeşim correrà subito alla polizia per denunciare la scomparsa della figlia e inizieranno subito le ricerche.

Le chiederanno quali posti la bambina frequenta di solito e Yeşim farà riferimento a un parco giochi vicino a casa. Verranno richiesti i filmati delle telecamere di sorveglianza e in uno di questi si vede la bambina cadere e Ümit che la porta via.

Yeşim coglierà l'opportunità per denunciare Ümit per rapimento e, insieme alla polizia, si recherà a casa di Güzide per prendere la bambina. Che cosa accadrà a Ümit? Ovviamente le accuse a suo carico saranno false ma verrà comunque arrestato. In attesa del processo, verrà portato in carcere.