Proseguono le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno: le puntate che verranno trasmesse su Canale 5 dal 15 al 19 marzo saranno dense di colpi di scena. Mentre Sanem si ritroverà in barca con Can, con il quale inizierà un lento riavvicinamento, i dipendenti della nuova Fikri Harika saranno nei guai. Yigit orchestrerà un piano che porterà tutti i collaboratori dell'agenzia pubblicitaria ad essere denunciati.

Leyla ed Emre decisi ad avere un figlio

Grandi novità in vista per Emre e Leyla: la coppia, durante le puntate in onda dal 15 al 19 marzo, comunicherà a Mevkibe e Nihat che ben presto abbandoneranno casa Aydin.

La coppia, infatti, deciderà di allargare la famiglia e quindi cercare una casa tutta loro. I genitori di Leyla non prenderanno bene la notizia, in quanto non vorranno separarsi dalla figlia e dal genero. Frattanto, Yigit prenderà coraggio e dichiarerà i suoi sentimenti a Sanem, chiedendole di sposarlo, ma la scrittrice riuscirà a rimandare la sua risposta con l'aiuto di Muzaffer e CeyCey.

Mihriban chiederà a Sanem di fare da babysitter alla figlia di una sua amica, ma il suo intento sarà quello di far stare da soli con la piccola Aydin e Can. Infatti, durante la serata i due giovani si riavvicineranno. Il fotografo incaricherà un investigatore privato d seguire Yigit. Quest'ultimo, avendo ricevuto una risposta negativa alla sua proposta di matrimonio, dirà a Sanem, in un impeto di rabbia, che Can sta per lasciare di nuovo Istanbul.

La ragazza in preda alla disperazione correrà al porto ma una volta salita sull'imbarcazione, Can salperà portandola al largo. In realtà, Can non avrà alcuna intenzione di partire anzi vorrà solo vendere la sua barca.

Can e Sanem si riconciliano

Mentre Bulut e Deren inizieranno a produrre creme, visto che quelle di Sanem sono terminate, Yigit andrà al negozio del rivenditore che stava rivendendo le creme di Sanem in modo illecito e lo spingerà denunciare i dipendenti della Fikri Harika per scarso rispetto delle norme igieniche.

Frattanto Huma spierà Aziz e Mihiriban che con Nihat e Mevkibe sono stati invitati da Leyla ed Emre a prendere parte ad una lezione di tango.

Ignari dei guai che si abbatteranno ben presto sulla Fikri Harika, Can e Sanem consumeranno in tutta tranquillità un pranzo in barca composto da pesce pescato da loro stessi. Una volta da soli, Sanem riuscirà a chiedere scusa a Can per come si è comportata con lui in passato, quando erano ancora una coppia.

Dal canto suo, anche l'affascinante fotografo riuscirà a riconoscere i suoi errori e a chiedere a sua volta scusa, avviando un lento riavvicinamento. Infine, il marito di Ceren accoglierà il suggerimento di Yigit e denuncerà tutti i collaboratori dell'agenzia pubblicitaria.