Le presunte diatribe televisive tra Maria De Filippi e Barbara d'Urso continuano ad essere al centro dell'attenzione mediatica. Nei giorni scorsi, infatti, la Fascino ha puntato il dito contro la trasmissione Live - Non è la d'Urso trasmessa in prime time su Canale 5, la quale aveva dato spazio a Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia, il quale aveva puntato il dito contro Temptation Island mettendo in discussione la veridicità del reality show. Da quel momento in poi sono seguiti una serie di comunicati stampa al vetriolo e, stando alle indiscrezioni raccolte dalla rivista Nuovo Tv, ci sarebbe una guerra segreta a Mediaset tra le due presentatrici.

Si parla di 'guerra segreta' tra Barbara d'Urso e Maria De Filippi

Nel dettaglio, il sospetto è che d'Urso abbia un vero e proprio divieto in merito alle trasmissioni della sua collega Maria De Filippi. Sembrerebbe, infatti, che la conduttrice di Pomeriggio 5 e Live non possa trattare gli argomenti che nascono nei programmi della collega. Sarebbe questo il motivo per il quale la conduttrice partenopea avrebbe stoppato subito, in diretta tv, il racconto di Pietro Delle Piane nel momento in cui stava parlando male di Temptation Island.

Una reazione che, per molti spettatori da casa che stavano seguendo il programma, è apparsa addirittura eccessiva e che ha fatto ipotizzare che l'accordo chiesto da De Filippi a Mediaset, per evitare a Barbara di parlare dei suoi programmi, esista per davvero.

Parla un ex autore Mediaset: 'Silvio non lo avrebbe permesso'

Del resto, nelle sue trasmissioni, la conduttrice partenopea parla spesso di Grande Fratello Vip e Isola dei famosi, ma mai dei programmi condotti da De Filippi, così come di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin al sabato pomeriggio. Il settimanale diretto da Riccardi Signoretti ha anche raccolto lo sfogo di un ex autore Mediaset che ha lavorato in azienda fino a pochi anni fa, ma che ha scelto di restare anonimo.

"Se ci fosse stato ancora Silvio Berlusconi alla guida dell'azienda, certe faide interne non sarebbero possibili", ha assicurato al settimanale. Ma come si evolverà a questo punto la situazione tra De Filippi e Barbara D'Urso? Le due riusciranno a 'far pace' oppure no?

De Filippi potrebbe lasciare Mediaset

Le ultime indiscrezioni su quanto starebbe accadendo a Mediaset rivelano che il prossimo giugno scadrà il contratto di De Filippi e non si esclude che la conduttrice possa decidere di non rinnovare il suo impegno con il Biscione.

Un possibile addio della conduttrice di Uomini e donne e Amici a Mediaset, significherebbe perdere programmi di straordinario successo, in grado di registrare picchi del 32% di share in prime time.