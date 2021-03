L'ormai ex gieffina Elisabetta Gregoraci è tornata a parlare del suo percorso all'interno della casa più spiata d'Italia. La calabrese ha vissuto un percorso intenso nel reality nel quale non sono mancate le discussioni. La showgirl ha, inoltre, avuto un rapporto molto speciale con Pierpaolo Pretelli ma ha deciso di non oltrepassare mai la soglia dell'amicizia, nonostante l'inizio facesse presupporre il contrario. La conduttrice non è mai stata eliminata dal programma ma ha deciso di abbandonare il reality per passare le festività natalizie insieme al figlio Nathan Falco. L'edizione più lunga del Grande Fratello Vip si è conclusa lunedì 1 marzo 2021 e così come i rancori nati nel percorso all'interno della casa si sono accentuati, lo stesso si può dire per i rapporti d'affetto.

Elisabetta Gregoraci è rimasta amica con Stefania Orlando e le due hanno voluto regalare ai propri followers su Instagram una diretta alla quale si è, successivamente aggiunto, Francesco Oppini. Elisabetta Gregoraci è rimasta in buoni rapporti con Stefania Orlando, ma durante la diretta sul social, durata circa 30 minuti, si è voluta togliere il classico sassolino dalla scarpa, causando così un momento di imbarazzo.

Elisabetta Gregoraci: 'Ancora oggi sono distrutta'

Nel corso della diretta con la romana, Elisabetta ha affermato che si è divertita all'interno del Grande Fratello Vip ma non sono mancati i momenti difficili, relativi alla percezione del tempo. I giorni più complicati per la calabrese erano le domeniche perché lontana dal figlio Nathan Falco.

La showgirl ha dichiarato inoltre relativamente alla vita di tutti lontano dalle telecamere che ancora oggi si sente distrutta. 'E' stato un po' difficile', ha affermato l'ex moglie di Flavio Briatore. La showgirl ha continuato dicendo di sentirsi più leggera ed ha ricordato cosa provava quando era presente in studio insieme ad Alfonso Signorini, Antonella Elia, Pupo e i vari concorrenti eliminati dal reality.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nessun commento su Pierpaolo Pretelli che sta vivendo una storia d'amore con Giulia Salemi. L'ex velino ha corteggiato a lungo la calabrese durante i giorni passati nella casa più spiata d'Italia ma lei non ha voluto intraprendere nessuna relazione che andasse oltre l'amicizia.

Elisabetta Gregoraci, frecciatina a Stefania Orlando

Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando hanno voluto ricordare alcuni momenti trascorsi nella casa di Cinecittà.

Le due ex coinquiline hanno voluto esprimere anche il rispettivo pensiero circa il momento particolare che sta vivendo l'Italia e non solo. Dopo un anno, infatti, la pandemia causata dalla Covid-19 non si è arrestata e continua a far discutere. L'ex moglie di Flavio Briatore ha però voluto riprendere un episodio che ha compromesso il clima sereno venutosi a creare durante la diretta su Instagram. La calabrese ha sottolineato che in una circostanza la romana l'ha fatta arrabbiare. Gregoraci ha ricordato, seppur scherzando, la circostanza nella quale invece di essere contenta per i vari aerei con messaggi dedicati ad Elisabetta, Stefania Orlando aveva domandato in tono sarcastico come mai non inviassero dediche sui social. Non è mancata la replica della conduttrice evidenziando che su queste situazioni si è definita incontinente.

"Quando mi eccito lo dico, sempre volendoti bene", ha dichiarato Orlando.