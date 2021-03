Tra le protagoniste indiscusse dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip 5 vi è sicuramente Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese ha tenuto banco per tutta la prima parte del reality sia per il suo ingombrante passato come moglie di Flavio Briatore ma anche per il presunto flirt con Pierpaolo Pretelli. Tuttavia, adesso che si sono spenti i riflettori sul reality show di Canale 5, in tanti si chiedono che fine abbia fatto Elisabetta e come mai sia già sparita dal piccolo schermo, nonostante la grande popolarità che ha ritrovato grazie al GF Vip.

A rispondere a questa domanda ci ha provato Alessandro Cecchi Paone, il quale sostiene che Elisabetta stia "pagando" per qualche eccesso di troppo.

Terminato il GF Vip, Elisabetta Gregoraci è sparita dalla tv: parla Cecchi Paone

Nel dettaglio, rispondendo ad una mail di un fan di Elisabetta che chiedeva come mai dopo la partecipazione al GF Vip, non avesse trovato nuovi sbocchi in televisione, Cecchi Paone ha dichiarato: "Qualche eccesso al GF Vip non le ha fatto sicuramente bene, ma recupererà a breve".

"In passato è già stata protagonista in televisione" ha poi ribadito il noto opinionista televisivo e in effetti la Gregoraci ha avuto il suo momento d'oro sul piccolo schermo, come ai tempi della partecipazione a "Buona Domenica", lo show del dì di festa di Canale 5 condotto da Paola Perego con la partecipazione di Stefano Bettarini.

Al momento, però, archiviata la sua avventura all'interno della casa del GF Vip, Elisabetta è ferma dal punto di vista televisivo ed è sparita dal radar. Ci saranno al più presto dei nuovi progetti professionali che la vedranno di nuovo protagonista?

I fan sperano di sì e non si esclude che già questa estate, Elisabetta possa ritornare al timone di "Battiti Live", lo show musicale che ogni anno fa tappa in Puglia e tiene incollati milioni di spettatori su Italia 1.

Il botta e risposta tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli dopo il GF Vip

In attesa di scoprire quello che sarà il futuro professionale dell'ex moglie di Flavio Briatore, in queste ultime ore Elisabetta è tornata a punzecchiare Pierpaolo Pretelli, complici una serie di dichiarazioni da parte dell'ex velino di Striscia la notizia che non sono passate inosservate.

Nel dettaglio, Pierpaolo ha ammesso di aver scoperto solo quando è uscito dalla casa del GF Vip che Gregoraci avesse già un compagno che la stava aspettando.

Secondo Pretelli, sarebbe questo il motivo per il quale Elisabetta non si sarebbe lasciata andare con lui sotto i riflettori del GF Vip. Una versione dei fatti che non è piaciuta alla Gregoraci, la quale ha prontamente smentito sui social.