Il prossimo 4 aprile su Sky Cinema e in streaming su Now Tv uscirà il film dal titolo: "Genitori Vs Influencer" che vede Giulia De Lellis cimentarsi in veste di attrice. Nel cast del film ideato e diretto da Michela Andreozzi troviamo non solo l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ma anche lo scrittore Fabio Volo e Ginevra Francesconi. Dopo l'uscita del trailer diversi giorni fa, nelle scorse ore è stato pubblicato un video inedito che mostra Giulia De Lellis in una delle scene che vedremo nella pellicola.

Genitori Vs Influencer: la trama, i protagonisti, le interviste di Giulia De Lellis

Per quanto riguarda la trama, il film "Genitori Vs Influencer" racconta del rapporto tra un padre vedovo, Paolo, interpretato dallo scrittore Fabio Volo, e sua figlia adolescente Simona, interpretata dall'attrice Ginevra Francesconi. Come tutte le ragazze della sua età, Simona, è dipendente dallo smartphone e dai social network. Il suo sogno infatti è quello di diventare un'influencer di successo come il suo idolo Ele-O-Nora interpretata da Giulia De Lellis. Suo padre Paolo però detesta proprio la categoria degli influencer e questo li porterà a scontrarsi.

A pochi giorni dall'uscita della pellicola, l'ex fidanzata di Andrea Damante ha rilasciato una serie di interviste in cui ha raccontato il suo debutto come attrice.

La venticinquenne ha dichiarato che per lei è stato un grandissimo onore aver preso parte a questo film. Parlando poi del rapporto con i followers e di come potrebbe cambiare con il nuovo lavoro da attrice, Giulia ha aggiunto che con loro rimarrà autentica. Queste le sue parole: "È fondamentale avere la giusta empatia con le persone che mi seguono ed essere autentica senza utilizzare alcuna maschera".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

L'influencer Giulia De Lellis racconta la sua esperienza da attrice nel film di Michela Andreozzi

Giulia De Lellis alla domanda del giornalista: "Ti piacerebbe proseguire la carriera da attrice?", ha risposto senza pensarci: "Assolutamente sì". Poi ha aggiunto che recitare è proprio una figata. A proposito dei social e della rete, temi su cui si basa il film, l'influencer ha invece dichiarato che Internet non può essere paragonato alla televisione, ma sono entrambi due strumenti molto utili, se veicolati nel modo giusto.

Degli haters poi ha rivelato che inevitabilmente le capita di leggere i loro commenti, ma cerca di non prenderli troppo sul serio e di nutrirsi soltanto di sentimenti positivi.

Giulia De Lellis ha concluso dicendo che spesso quelle degli haters sono parole utilizzate sulla base del nulla e per questo preferisce concentrarsi sull'affetto e sulla stima delle tante persone che la sostengono.