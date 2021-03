Sabato 6 marzo a Verissimo, Tommaso Zorzi ha parlato con Silvia Toffanin del percorso fatto al Grande Fratello Vip 5. Tra i vari argomenti trattati, il 25enne meneghino ha anche dichiarato che secondo lui, Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria sono state le persone più false del reality show. Poco prima dell'intervista del web influencer, sul profilo Instragram della 31enne è apparsa una storia criptica: secondo alcuni follower sarebbe una frecciatina all'ex coinquilino.

Le parole di Zorzi

Tommaso Zorzi ha spiegato nel salotto di Silvia Toffanin che non si sarebbe mai aspettato di vincere il Grande Fratello Vip 5.

Inoltre, il giovane ha detto la sua su alcuni ex compagni d'avventura. Nel dettaglio, Zorzi ha stilato una classifica: "Giulia falsa, strafalsa Guenda e falsissima Maria Teresa". In merito alla musicista, Tommaso ha spiegato di esserci rimasto male per dei like messi dalla 31enne in alcuni commenti contro di lui.

La presunta frecciatina

Poco prima della messa in onda dell'intervista di Tommaso Zorzi, sul profilo Instagram di Guenda Goria è apparsa una storia piuttosto criptica. Scendendo nel dettaglio, la figlia di Maria Teresa Ruta ha postato una citazione di Umbero Eco: "Ci vuole sempre qualcuno da odiare per sentirsi giustificati nella propria miseria". Sebbene la diretta interessata non abbia fatto alcun nome o riferimento, alcuni utenti hanno pensato che si trattasse di una stoccata nei confronti del vincitore del Grande Fratello Vip 5.

Altri invece, hanno ipotizzato che la frase postata da Guenda sia una risposta a tutti coloro che in questi giorni l'hanno attaccata sui social.

Guenda infatti, è stata presa di mira da alcuni sostenitori del web influencer per via di alcuni like pizzati sui social. In realtà la diretta interessata ha spiegato che di solito mette dei like anche a chi le da contro.

Dunque, se ha messo un cuoricino a un commento dove veniva attaccato il web influencer potrebbe averlo fatto senza alcuna malizia.

Maria Teresa: 'Non ho ancora sentito Tommaso e Stefania'

A finire nella black list di Tommaso Zorzi c'è stata anche Maria Teresa Ruta. La giornalista nel salotto di Pomeriggio 5, ha spiegato di essere rimasta in contatto con tutti gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5: "Gli unici che non ho ancora sentito sono Stefania Orlando e Tommaso Zorzi".

Nel caso della showgirl romana, Ruta ha precisato di essere in contatto con il marito Simone Gianlorenzi. Per quanto riguarda il web influencer invece, Maria Teresa ha confidato di avere sentito Tommaso solamente nel post puntata della finalissima. I due in hotel hanno avuto modo di parlare e chiarire alcuni punti, ma poi sarebbe calato il gelo.