Prosegue su Rai 1 l'appuntamento con la serie tv italiana "Il Paradiso delle Signore", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15:50.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 8 a venerdì 12 marzo, l'abito in stile British porterà molti problemi al Paradiso e Vittorio temerà per un attimo di dover chiudere il negozio, in quanto il calo delle vendite sarà evidente. Intanto il Mantovano si farà sempre più pericoloso e Marcello mediterà di incastrarlo in qualche modo.

Vittorio Conti deve far fronte alle critiche

Nella puntata di Il paradiso delle signore di lunedì 8 marzo, in occasione della Festa della donna, ci sarà gran movimento per la nuova campagna promozionale sull'abito british di Gabriella.

Agnese apprezzerà il nuovo comportamento di Giuseppe e cercherà di salvare il suo matrimonio. La donna dirà ad Armando di non pensarla più. Intanto in sartoria giungerà Maria Grazia Vettorazzo, la quale si lamenterà dell'abito corto presente in vetrina. Inoltre il Mantovano minaccerà di dare fuoco alla caffetteria e Marcello suggerirà a Ludovica di andare a Parigi.

Nell'episodio di martedì 9 marzo, un'offerta di Adelaide spingerà Ludovica Brancia a restare a Milano. Il direttore Conti invece sarà preoccupato dopo le prime critiche ricevute sui giornali e - insieme a Umberto e Federico - proverà a escogitare qualcosa per dare prestigio al Paradiso. Nel frattempo Armando patirà la distanza forzata con Agnese, mentre Giuseppe troverà una persona di sua fiducia che possa fare da guardiano notturno nel locale del figlio.

Irene vuole scappare da casa

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 10 marzo, Marcello penserà a un piano per liberarsi del Mantovano. Irene rivelerà a Rocco del litigio avuto con il padre, in quanto ha indossato l'abito creato da Gabriella. Intanto al Paradiso la clientela andrà diminuendo sempre di più e Vittorio persuaderà Gabriella Rossi, a prendere parte a un'intervista in cui le donne saranno sollecitate a esprimere il proprio parere attraverso un telegramma.

Inoltre Marcello proverà a mettere in atto il proprio piano, facendo in modo che il Mantovano venga colto in flagranza di reato mentre ruba al Circolo durante un incontro di beneficenza. Ludovica però si mostrerà molto perplessa su questa scelta.

Nella puntata di giovedì 11 marzo, l'articolo con l'intervista di Conti e della Rossi provocherà una protesta fuori dal negozio da parte di chi disapprova il nuovo stile proposto dalla ragazza.

Nel frattempo Adelaide valuterà se nominare Ludovica come vice presidente del Circolo al posto di Fiorenza Gramini, mentre Irene sarà sul punto di andare via da casa. Maria la inviterà a dormire da lei e Anna. In tutto questo un telegramma di Marta, spronerà Vittorio a proseguire la sua promozione dell'abito british.

Vinicio tradisce Marcello

In base alle trame di venerdì 12 marzo, Rocco si stupirà quando apprenderà che Maria e Anna hanno accolto in casa Irene, mentre le vendite al Paradiso torneranno a crescere con grande gioia di Vittorio. Infine Marcello chiederà a Vinicio ai aiutarlo, ma quest'ultimo passerà dalla parte di Mantovano, tradendo così la fiducia di Marcello. Il malvivente penserà a questo punto di non poter essere incolpato per il furto al Circolo, anche se davanti la sua strada si porrà Dante Romagnoli.