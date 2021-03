Il Paradiso delle Signore è sempre pronto a emozionare il numeroso e affezionato pubblico con nuovi colpi di scena. Secondo le anticipazioni della puntata di martedì, 9 marzo, Salvatore passerà la notte al bar per timore delle minacce del Mantovano. Ludovica, invece, resterà a Milano dopo aver ricevuto una proposta dalla Contessa, mentre Vittorio sarà in difficoltà. Le critiche sul nuovo abito aumenteranno e l'uomo chiederà aiuto al suocero e a Federico. Infine, Giuseppe troverà un amico per sorvegliare la caffetteria, mentre Armando soffrirà molto per la separazione da Agnese.

La caffetteria di Marcello e Salvatore sarà in pericolo: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di martedì, 9 marzo, raccontano che le minacce del Mantovano spaventeranno molto i ragazzi del bar. Per controllare che l'attività non finisca in fiamme per mano del malvivente, Salvatore dormirà nel bar, mentre Marcello chiederà a Ludovica di partire per Parigi. La signorina Brancia, tuttavia, non seguirà il consiglio del suo amico e deciderà di restare a Milano, soprattutto dopo aver ricevuto una proposta molto interessante dalla Contessa Adelaide. Nel frattempo, le critiche sul nuovo abito della collezione disegnata da Gabriella Rossi continueranno a creare seri problemi a Vittorio Conti.

Il nuovo abito di Gabriella creerà molti problemi a Vittorio Conti: spoiler martedì 9 marzo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 9 marzo rivelano che, nella puntata che andrà in onda martedì, al grande magazzino si vivranno momenti di forte difficoltà. I commenti negativi riguardanti l'abito esposto in vetrina verranno pubblicati anche sulle pagine dei giornali e Vittorio sarà seriamente preoccupato per le sorti della sua attività che potrebbe essere messa gravemente in discussione a causa dello scandalo.

Per tentare di risolvere la difficile situazione, il dottor Conti si rivolgerà a Umberto Guarnieri e Federico. Con il commendatore e il giovane pubblicitario, il marito di Marta cercherà di creare una strategia valida per risollevare le sorti del Paradiso delle signore.

Nel frattempo, dopo la notte trascorsa in caffetteria, in aiuto di Salvatore arriverà suo padre Giuseppe che penserà di dare a un suo amico l'incarico di sorvegliare la caffetteria dopo la chiusura.

Infine, per Armando inizierà un periodo di sofferenza a causa della mancanza di Agnese. La decisione della signora Amato, infatti, non sarà semplice da superare per il capomagazziniere che in lei aveva ritrovato la donna ideale con cui condividere la vita dopo la morte di sua moglie.