La registrazione di Uomini e Donne del 28 marzo rivela come proseguono le conoscenze fra le dame e i cavalieri. Durante le riprese, è stato dato spazio alle vicende sentimentali di Gemma, che ha iniziato una conoscenza con Roberto, ma si è illusa, fraintendendo i messaggi del single. Nel frattempo, Nicola Vivarelli ha preso le difese di Galgani, ma è stato attaccato da Armando Incarnato.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma si illude nella conoscenza con Roberto

Le anticipazioni presenti sul web informano che Roberto, il 27 marzo, aveva detto a Gemma di volere essere solamente un suo amico e nulla di più.

Durante le riprese del 28 marzo, invece, è stato invece mostrato un filmato in cui, a fine puntata, Roberto ed Isabella parlavano di Galgani. In quell'occasione, la dama aveva rimproverato il single di avere un po' illuso Galgani, facendogli notare di aver inviato a Gemma dei messaggi con delle emoticon con dei cuori. Gemma, infatti, di fronte a quelle immagini, ha creduto che Roberto nutrisse interesse per lei.

Prossime puntate di Uomini e Donne: Nicola difende Gemma

Durante la registrazione ci sono stati commenti riguardo al comportamento di Gemma che si sarebbe illusa un po' troppo dai messaggi di Roberto. In particolar modo, Galgani avrebbe dovuto valutare un po' meglio la situazione che si era creata con il cavaliere, non basandosi solo su delle emoticon inviate.

Nel frattempo, Nicola Vivarelli ha preso le difese della dama torinese ed era al corrente del fatto che Gemma era rimasta delusa da Roberto, perché ne aveva già parlato con lei il giorno precedente, durante un caffè preso insieme in una pausa in studio.

Nicola rimprovera Roberto, ma Armando lo attacca

Nicola ha rimproverato Roberto per non avere avuto un occhio di riguardo per Gemma e non averle dato conforto mentre piangeva.

Il cavaliere, attaccato da Vivarelli, ha ribadito di avere informato già precedentemente Galgani che il loro rapporto non sarebbe potuto sfociare in qualcosa che andava oltre l'amicizia. Armando è intervenuto nella discussione e ha espresso la sua opinione sia su Nicola, che su Roberto. In particolar modo, Incarnato ha detto che il marinaio toscano, a detta sua, stava rubando la scena per ottenere più visibilità e che non sarebbe interessato a Gemma.

Inoltre, secondo il cavaliere partenopeo, Roberto avrebbe sfruttato la dam torinese solamente per farsi vedere in televisione. In studio è stato messo in discussione il comportamento di Nicola che, come chi è giunto in trasmissione prima di lui, si sarebbe servito della dama piemontese solo per rimanere nel dating show. Nonostante le accuse mosse nei confronti del modello, Galgani ha deciso di ballare ugualmente con il single toscano.