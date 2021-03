Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni quotidiane de Il Paradiso delle signore. Attualmente, la TV Soap va in onda su Rai 1, dal lunedì al venerdì, alle 15:55.

Nella puntata del 9 marzo, Salvatore passerà la notte in Caffetteria e Ludovica, nonostante le pressioni del Mantovano, deciderà di rimanere a Milano. Vittorio, intanto, sarà alla prese con le critiche da parte dei giornali per il vestito di Gabriella. Dovrà trovare un modo per sistemare la situazione e per tornare a vendere i vestiti. Umberto e Federico correranno in suo aiuto. Armando, nel frattempo, soffrirà molto per il discorso fatto da Agnese.

Non vorrebbe allontanarsi, ma sarà costretto a farlo. Nel frattempo, troverà una guardia notturna per la Caffetteria.

Di seguito, tutti i dettagli sulle Anticipazioni Tv de Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 9 marzo: Ludovica non andrà a Parigi

Nell'episodio che andrà in onda il 9 marzo, le conseguenze della minaccia fatta dal Mantovano continueranno a farsi sentire. Salvatore sarà molto preoccupato per la Caffetteria e deciderà di non abbandonarla, neanche durante l'orario notturno. Così, si organizzerà per dormire lì e tenerla sotto controllo.

Ludovica, nonostante i suggerimenti di Marcello di partire per Parigi, deciderà di non allontanarsi da Milano. Questa scelta sarà legata principalmente all'intervento della contessa Adelaide.

Come reagirà Marcello quando scoprirà che Ludovica non ha seguito il suo consiglio?

Spoiler del 9 marzo de Il Paradiso delle signore: Vittorio proverà a sollevare le sorti del Paradiso

Le anticipazioni tv de Il Paradiso delle signore svelano che l'abito di Gabriella sarà molto criticato. Molte persone non apprezzeranno la sua audacia e anche i giornali non le riserveranno parole gentili.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La situazione diventerà ancora più tesa quando tutto questo ricadrà su Vittorio. L'uomo apparirà molto preoccupato, soprattutto per il repentino calo di clienti.

Vittorio, però, non rimarrà con le cose in mano e, per cercare di sistemare la situazione, si rivolgerà a Umberto e Federico. L'obiettivo sarà quello di trovare una nuova strategia che possa favorire le vendite.

Ci riusciranno?

Armando soffrirà per Agnese

Nella puntata del 9 marzo de Il Paradiso delle signore, Armando dovrà affrontare le conseguenze emotive delle parole di Agnese. Non sarà facile per lui allontanarsi e soprattutto accettare la possibilità che Agnese torni a essere felice tra le braccia di Giuseppe.

Mentre sarà travolto dalle sue sofferenze amorose, si metterà anche alla ricerca di una persona che possa fare la guardia alla Caffetteria, al posto di Salvatore. Per fortuna, riuscirà a trovarla.