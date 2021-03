Decisiva la puntata Il Paradiso delle Signore di venerdì 9 aprile in onda su Rai 1 alle 15:55. Le anticipazioni rendono noto che le condizioni di salute di Vittorio peggioreranno sempre di più dopo il malore che lo coglierà all'improvviso al grande magazzino. Che cosa gli sta succedendo?

Conti sta malissimo e la preoccupazione sarà tanta. Beatrice dovrà prendere in mano la situazione e decidere per lui, visto che Conti sarà in preda al delirio da febbre. Una telefonata cambierà per sempre l'evolversi delle trame. Di seguito, la trama dettagliata dell'episodio 125.

Il Paradiso delle Signore spoiler: Gabriella prende una decisione difficile

Dopo aver parlato con Anna, Gabriella sa finalmente cosa è giusto fare. Anche se il suo gesto avrà delle sicure ripercussioni, deve essere onesta fino in fondo. Ne va della felicità e del futuro di Cosimo, già devastato per la perdita dei genitori e per l'ormai vicina rovina economica.

Gabriella avrà modo di parlare anche con Salvatore, che la convincerà a fare ciò che è giusto. Cosimo avrà la lettera di Arturo tra le sue mani e, dopo averne letto il contenuto, ne resterà sconvolto.

Il sogno impossibile di Dora

Ci sarà spazio anche per momenti più leggeri nella puntata Il Paradiso delle Signore di venerdì 9 aprile. Dora sembra essersi davvero innamorata di Nino, capace di aver fatto breccia nel suo cuore.

Il giovane però non sembra pronto a offrirle ciò che desidera.

Intanto Marcello tornerà dalla questura con notizie non proprio buone. La situazione è più complicata del previsto e Barbieri cerca immediatamente l'appoggio di Ludovica, per lui indispensabile. Anche se assicurato alla giustizia, Castrese non smette di essere un incubo.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La scelta di Beatrice: Il Paradiso delle Signore nuove anticipazioni

Adelaide vuole sapere cosa ne pensa Umberto di ciò che sta accadendo tra Vittorio e Marta. La contessa non riesce a capacitarsi del fatto che sua nipote possa essersi innamorata di Dante Romagnoli, sapendo bene a cosa va incontro. Non solo il suo matrimonio rischia di andare in pezzi, ma anche la reputazione della famiglia Guarnieri.

Conti non sembra essersi ripreso dopo l'incidente. Ancora dolorante si reca al grande magazzino ma, a causa di un malore, è costretto a rientrare a casa. Come raccontano le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Vittorio avrà un brusco peggioramento e sarà in preda al delirio da febbre.

Beatrice, spaventata, capirà che è giunto il momento di fare un'importante telefonata. Chi chiamerà? Ricordiamo che tutte le puntate della soap campionessa di ascolti possono essere riviste su RaiPlay dopo la messa in onda giornaliera.