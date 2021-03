Domenica 7 marzo ritorna l'appuntamento in prime time con Live - Non è la D'Urso, il fortunato talk show condotto da Barbara D'Urso in onda su Canale 5. Una puntata speciale che sarà in parte dedicata al Festival di Sanremo che si è appena concluso e in parte alla finalissima del Grande Fratello Vip, vinto da Tommaso Zorzi. A proposito del vincitore, nonostante i tantissimi fan si aspettassero di vederlo intervistato in diretta tv dalla D'Urso, possiamo dire con ufficialità che non sarà così. Tra gli assenti della puntata serale di Live di questa domenica, figura anche la modella brasiliana, Dayane Mello.

Live-Non è la D'Urso del 7 marzo, retroscena: non ci sarà Tommaso Zorzi

Nel dettaglio, possiamo svelarvi che in un primo momento si era pensato ad un'intervista per Tommaso Zorzi nel corso della puntata serale di Live di questa domenica sera, ma all'ultimo momento è saltato tutto.

Il vincitore del Grande Fratello Vip, quindi, non sarà tra gli ospiti del salotto serale di Barbara D'Urso per raccontare la sua esperienza all'interno della casa di Cinecittà, proprio come faranno gli altri compagni di gioco.

Il motivo? Non si esclude che a Tommaso possa essere stato "consigliato" di evitare di partecipare al programma domenicale di Canale 5, dove molto spesso i toni diventano un po' troppo coloriti.

Salta il confronto tra Dayane e Rosalinda a Live

In un certo modo, quindi, si tenderebbe a "preservare" Tommaso Zorzi dai confronti infuocati di Live-Non è la D'Urso, proprio come è accaduto in passato con altri concorrenti, tra cui Elisabetta Gregoraci che non ha mai preso parte a nessuna trasmissione della conduttrice partenopea.

Tuttavia, possiamo svelarvi che Tommaso non è l'unico protagonista del GF Vip che non parteciperà alla puntata di Live di questa domenica 7 marzo.

In un primo momento, infatti, pare che fosse previsto un confronto diretto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, la cui amicizia è arrivata al capolinea durante le ultime settimane di permanenza all'interno della casa di Cinecittà.

Dayane Mello non sarà in studio a Live - Non è la D'Urso

L'idea, quindi, sarebbe stata quella di metterle l'una contro l'altra nel corso della puntata di Live, così da poter avere un confronto diretto e permettere loro di chiarirsi oppure di chiudere definitivamente la loro amicizia.

Alla fine, però, non ci sarà nessun confronto tra Dayane e Rosalinda nel talk show della D'Urso.

Questa sera, infatti, in studio sarà presente Rosalinda Cannavò che si sottoporrà alle domande della conduttrice ma non ci sarà Dayane Mello.

Al momento, infatti, risultata saltata l'ospitata della modella brasiliana a Live. Verrà recuperata nelle prossime puntate? Vi terremo aggiornati.