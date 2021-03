I telespettatori italiani della soap opera Il Segreto assisteranno ancora a tanti colpi di scena prima di vedere il gran finale. Nel corso dei prossimi episodi in programma su Canale 5 tra qualche settimana, Pablo Centeno (Adrian Exposito) e Carolina Solozabal (Berta Castañè) decisi a pronunciare il fatidico sì lo voglio anche senza l'approvazione di Ignacio (Manuel Regueiro) e Donna Begoña (Blanca Oteyza) saranno determinati a scappare da Puente Viejo.

A far desistere dal loro intento i due innamorati sarà Manuela (Almudena Cid), riuscendo a convincere il signor Solozabal a dare il suo consenso alla coppia.

Il segreto, spoiler: Carolina disperata a causa dei suoi genitori

Le anticipazioni relative a ciò che succederà nelle puntate che i fan seguiranno sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, dicono che Donna Begoña farà il possibile per liberarsi di Manuela: quest’ultima rischierà la vita dopo essere stata spinta dalle scale proprio dalla moglie di Ignacio. La signora Solozabal furiosa per non essere riuscita a togliersi di mezzo una volta per tutte la governante, per raggiungere il suo obiettivo si servirà della complicità della figlia Rosa.

Dopo l’ennesimo tentativo fallito di Donna Begoña, al centro della scena ci saranno Pablo e Carolina: i due innamorati nonostante potranno finalmente viversi la loro storia d’amore alla luce del sole non otterranno il permesso dai coniugi Solozabal per convolare a nozze.

La più disperata sarà ovviamente la sorella di Rosa e Marta, che non riuscirà proprio a capire per quale motivo non possa coronare il suo sogno d’amore.

Manuela ostacola il piano di Carolina e Pablo, il sospetto di Donna Begoña

Dopo aver riflettuto e con la consapevolezza che le sue sorelle non sono per niente felici al fianco dei rispettivi mariti, Carolina arriverà a fare una proposta del tutto inaspettata al proprio amato: quest’ultima chiederà a Pablo di lasciare Puente Viejo con lei per qualche giorno per sposarsi in segreto.

Inizialmente il giovane Centeno sembrerà non approvare la decisione della fanciulla, ma subito dopo cambierà idea. Purtroppo il piano di Pablo e Carolina verrà ostacolato da Manuela: quest’ultima non appena si sveglierà oltre a far sapere a Ignacio che la responsabile del suo incidente è sua moglie lo metterà in guardia. In particolare l’uomo d’affari apprenderà che Carolina è in procinto di darsi alla fuga per diventare la moglie di Pablo.

Solozabal abbastanza colpito dalle parole pronunciate dalla governante dopo essersi confrontato con la consorte convocherà Carolina e il giovane Centeno nel salotto della sua villa e annuncerà di accettare il loro matrimonio. La scelta di Ignacio non piacerà per niente a Donna Begoña: quest’ultima sempre più convinta che l’uomo che ha sposato abbia degli occhi di riguardo verso Manuela, crederà che a fargli fare un passo indietro sia stata proprio la sua rivale.