L'Isola dei Famosi 2021 è solo agli inizi eppure c'è già qualcuno che sembra aver preso in mano le redini della situazione, ovvero Elisa Idoardi. La conduttrice, infatti, è stata nominata su Playa Rafinada leader del gruppo come, ad esempio, sottolineato dal visconte Ferdinando Guglielmotti. Il 43enne ha dichiarato alla piemontese che è la migliore tra tutti loro e le ha ha inoltre domandato dove posizionare il fuoco. Guglielmotti non è stato il solo a tessere le lodi di Elisa Isoardi; a lui, infatti, si sono aggiunti altri naufraghi come Angela Melillo e Akash Kumar. La ballerina e attrice ha affermato che la 38enne rappresenta un supporto molto importante, riconoscendole il ruolo di guida.

Grazie alle istruzioni della conduttrice la vita sull'isola situata in Honduras prosegue meglio anche se il reperimento del cibo resta un bisogno primario per i naufraghi. Per merito di Angela Melillo gli avventurieri hanno scovato dei frutti ma con proprietà benefiche dubbie e hanno domandato a Guglielmotti di fare da cavia.

Drusilla Gucci dispiaciuta di non essersi aperta con il gruppo

Sono cominciate le prime confidenze tra gli avventurieri. Drusilla Gucci ha rivelato a Ferdinando Guglielmotti di sentirsi dispiaciuta per non essere stata in grado di aprirsi al gruppo. I due naufraghi sono in nomination e rischiano l'eliminazione, ciononostante il Visconte ha avuto parole di conforto per la giovane ragazza affermando che c'è ancora del tempo a disposizione.

Le frasi del 43enne hanno avuto riscontro positivo in Drusilla che si è rianimata pronta a farsi conoscere dagli altri concorrenti del reality.

Pensieri contrastanti tra i naufraghi sul cibo

Non sono mancati, inoltre, i pensieri contrastanti tra i naufraghi. Per Paul Gascoigne la cosa più importante nel reality consiste nel cibo e l'ex calciatore della Lazio è apparso da subito un esperto nella "tecnica" di apertura dei cocchi.

Ma non tutti i concorrenti sono del suo stesso parere. Gilles Rocca, ad esempio, crede la bisognerebbe aprire i cocchi solo quando tutti hanno fame e dello stesso pensiero dell'attore è Awed. L'isola situata in Honduras è colma di risorse ma occorre gestirle per non disperderle. Un ulteriore aspetto fondamentale per i naufraghi riguarda il fuoco da accendere con i due gruppi, ovvero i Rafinados e i Buriños che si sono cimentati come notato da Vera Gemma che spia le due fazioni oltre la barriera che separa l'isola.

Gilles Rocca si è dato da fare raccogliendo dei ciocchi di legna oltre a della paglia ma ogni tentativo è sembrato vano. I naufraghi hanno così iniziato a praticare l'attività della pesca. Un polpo sembrava ormai preso ma la creatura ha rubato l'esca ed è scappata lasciando i concorrenti a bocca asciutta. L'unica avventuriera apparsa felice di quanto successo è sembrata la vegana Daniela Martani che si è domandata il senso di catturare animali senza un fuoco per poterli cucinare. Sulla partecipazione al reality dell'ex hostess di Alitalia vi sono stati molti pareri nel corso della prima puntata del reality andata in onda lunedì 15 marzo 2021.