Leonardo: il 23 marzo andrà in onda su Rai 1 la serie tv con l'affascinante Aidan Turner, che interpreta il ruolo di Leonardo da Vinci. Realizzata con grandissimi mezzi da Steve Thompson e Frank Spotnitz, la serie tv narra la giovinezza del geniale Leonardo. A 500 anni dalla sua morte, la figura di questo grande talento intriga e affascina ancora tutti. L'attore irlandese Aidan Turner si è fatto conoscere grazie al grande successo ottenuto per la serie tv inglese, nel ruolo del capitano Ross Poldark.

La sinossi della serie tv

La serie Leonardo narra la vita del grande genio, figlio illegittimo di un notaio toscano.

Leonardo cresce coi nonni, non ricevendo un’educazione regolare. Passa la sua infanzia studiando in maniera instancabile la scienza, la tecnologia e l'arte. L'obiettivo principale della serie tv, secondo lo sceneggiatore Frank Spotnitz, è quello di mostrare le ragione per le quali Leonardo, uomo dalla personalità complessa, fosse dotato di grande intelligenza.

La vita di Aidan Turner

Aidan Turner nasce il 19 giugno 1983 In Irlanda, a Clondalkin. La passione per il Cinema comincia durante l'adolescenza. Lavora come addetto in una sala cinematografica, poi nei bar di Dublino per pagarsi i corsi di recitazione. Nel 2004 si diploma alla Gaiety School of Acting, iniziando così a prendere parte a importanti rappresentazioni teatrali, quali Romeo e Giulietta di Shaskespeare e L'aratro e le stelle di O'Casey.

Nel 2007 compare in un episodio tv de I Tudor per poi ricevere, l'anno seguente, un ruolo importante nella serie tv The Clinic, un medical drama irlandese.

I ruoli interpretati da Aidan Turner

Aidan Turner diventa celebre nella miniserie storica Disperatamente romantici dove interpreta Dante Gabriel Rossetti, il pittore preraffaelita. Nel 2011 arriva al grande schermo.

Peter Jackson gli assegna il ruolo di Kíli in Lo Hobbit. Intanto recita anche nel film Shadowhunters - Città di ossa. Grazie al successo ottenuto al cinema, riceve altri due ruoli prestigiosi in tv: quello di Philip Lombard nella miniserie inglese tratta dal romanzo di Agatha Christie, Dieci piccoli indiani, e quello nella serie della BBC Poldark, dove interpreta il capitano Ross Poldark.

Questo ruolo gli darà grande notorietà, sopratutto in Italia.

La vita privata di Aidan Turner

Aidan Turner non è amante dei social, per cui non si sa nulla della sua vita privata. I tabloid lo hanno collegato a Lenora Crichlow, collega di lavoro in Being Human, e a Sarah Greene, con la quale ha avuto una relazione sentimentale durata 5 anni. Subito dopo, Turner ha avuto una storia d'amore con Nettie Wakefield fino al 2017. Al momento pare legato all'attrice americana Caitlin FitzGerald, conosciuta per la serie tv Masters of Sex, vista ultimamente nel film Il processo ai Chicago 7.

I due attori si sarebbero incontrati sul set del film L'uomo che uccise Hitler. La scorsa estate sono stati fotografati da alcuni paparazzi per le vie di Roma e dopo in un ristorante.

In quel periodo Turner si trovava in Italia per interpretare Leonardo da Vinci. Sebbene l’emergenza sanitaria da Covid-19 le riprese si svolsero ugualmente in sicurezza.