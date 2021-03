Prosegue su Rai 3 la programmazione della Serie TV italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle 20:45.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 22 a venerdì 26 marzo, si evince che Rossella sarà depressa per il tradimento di Patrizio e si troverà nella difficile situazione di dover finire in tempo la tesi. Michele e Silvia le staranno vicino. Inoltre Filippo farà degli esami per capire la causa dei continui mal di testa, mentre Franco dovrà far fronte alla protesta degli operai.

Rossella è distrutta dal tradimento di Patrizio

Nella puntata di "Un posto al sole" di lunedì 22 marzo, Filippo soffrirà di fastidiosi mal di testa [VIDEO], ma non se ne preoccuperà più di tanto.

Rossella sarà distrutta dopo il tradimento di Patrizio e non avrà la forza per studiare, ma Silvia e Michele cercheranno di sollevarle il morale. Intanto Cerruti persisterà con la propria ansia di prestazione nei riguardi della famiglia Sarti. Guido e Mariella mal sopporteranno tutta questa situazione.

Nell'episodio di martedì 23 marzo, Filippo e Serena sembreranno sereni ma un imprevisto ben presto rischierà di rovinare tutto. Intanto Michele e Silvia cercheranno di stare vicini alla figlia, per far sì che non comprometta la propria carriera universitaria. Qualcuno però tenterà di approfittare del difficile momento della ragazza. Nel frattempo Guido e Mariella saranno coinvolti da Bice e Sasà nei loro stratagemmi.

Niko e Susanna sembrano avere ritrovato una complicità di coppia

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 24 marzo, Roberto Ferri ripenserà ad alcuni momenti passati. Filippo ha sostenuto degli esami clinici dal dottore Volpicelli e sarà in attesa dell'esito. Intanto Rossella farà di tutto per recuperare il tempo e per poter consegnare in tempo la tesi.

La ragazza farà emergere tutta la propria determinazione.

Nella puntata di giovedì 25 marzo, la storia tra Rossella e Patrizio ormai sembrerà essere giunta al capolinea, in quanto la ragazza non avrà alcuna intenzione di perdonare il ragazzo. Nel frattempo Silvia tenterà di ricucire il rapporto con Michele, mentre Niko e Susanna sembreranno avere ritrovato almeno in parte la complicità di un tempo, almeno in ambito lavorativo.

Filippo è costretto a prendere una decisione

In base agli spoiler di venerdì 26 marzo, Franco sarà il nuovo responsabile della sicurezza nei cantieri e dovrà far fronte all'ennesima protesta da parte degli operai. Nel frattempo Filippo riceverà l'esito degli esami svolti per i suoi continui mal di testa e si troverà costretto a dover prendere una decisione imminente. Infine Cerruti pianificherà a casa di Cotugno un pranzo con Bruno e Morgana, ma un contrattempo rischierà di far saltare tutto.