All’Isola dei Famosi 2021 è scoppiato il finimondo dopo l'ultima puntata di giovedì 25 marzo. Al centro della bufera Awed, alias Simone Paciello e Gilles Rocca. I due naufraghi hanno cercato anche di avere un chiarimento che non ha portato a nulla ed anzi, sembra aver peggiorato la situazione, con Gilles che, al termine, ha sentenziato: "Hai gli occhi cattivi".

Isola 2021, scoppia il caos tra Gilles e Awed

Awed e Vera Gemma non sembrano aver digerito la nomination ricevuta dai loro compagni di avventura nella scorsa puntata dell'Isola, forse perché pensavano di essersi ben integrati nel gruppo. Per questo Vera, nel daytime andato in onda oggi pomeriggio, ha lanciato una provocazione che ha scatenato un vero e proprio putiferio.

Nel dettaglio, tutto ha avuto inizio quando Vera ha fatto notare che secondo alcuni concorrenti, si respirava un aria più tranquilla quando Gilles si era assentato per alcuni accertamenti medici. Mentre Valentina e Beppe Braida, tirati in ballo nella discussione, non hanno avuto alcun problema con Gilles Rocca, tra quest'ultimo e Awed i toni si sono surriscaldati.

Isola, Awed replica a Gilles Rocca: 'Hai distrutto Daniela'

Stando a quanto andato in onda nel daytime di oggi, Gilles ci era rimasto male soprattutto per il fatto che Awed non gli avesse rivolto nessuna parola di sostegno dopo i controlli medici a cui era stato sottoposto. Durante il confronto, l'ex protagonista di Ballando con le Stelle ha infatti fatto presente a Simone: "Se stai male a me viene da chiederti come stai".

In tutta risposta lo youtuber si è così espresso: "Ma chi sei oltre il regista?" per poi affondare il colpo: "Hai distrutto Daniela con una violenza verbale". L'attore e regista romano ha a sua volta accusato Awed di voler fare 'teatrini' e le cose tra i due non hanno fatto altro che peggiorare.

Isola, Gilles e Awed ai ferri corti, Rocca: 'Sei cattivo'

Il tentativo di chiarimento non sembra affatto essere andato in porto, tanto che Gilles ha perso la pazienza e rivolgendosi ad Awed ha tuonato: "Sei cattivo. Hai gli occhi cattivi". In seguito il confronto è continuato nei diversi confessionali. Simone ad esempio non ha risparmiato ulteriori critiche al compagno: "Non trovo il suo lato umano", mentre Gilles si è detto rammaricato per non essere riuscito a chiarire e dispiaciuto per il fatto che il giovane abbia strumentalizzato ancora una volta la parola 'violenza'.

In tutto ciò, Elisa Isoardi si è rammaricata nel vedere delle persone separate.