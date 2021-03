Paul Wesley e Ian Somerhalder, ovvero i fratelli Stefan e Damon Salvatore di 'The Vampire Diaries'. Sono stati insieme sul set per otto anni, la Serie TV si ormai conclusa nel 2017, ma sono in tanti tra i loro fan che sperano in un modo o nell'altro che possano riprendere i loro vecchi ruoli. Non è la prima volta che i due attori si ritrovano a rispondere alla domanda in questione e, anche in una recente intervista rilasciata a People, la loro posizione non è cambiata: Stefan e Damon non torneranno. Ciò che però è rimasta intatta è la loro amicizia che si è trasformata in business: il loro bourbon artigianale, 'Brother's Bond', disponibile nei negozi online è andato rapidamente sold out.

"La nostra anima è in questa bottiglia", hanno detto quasi all'unisono.

Ian Somerhalder: 'Rivisitare Damon? Non saprei davvero in che modo'

Dalla partnership artistica a quella commerciale il passo è stato molto breve, è il parere di Paul Wesley. "Abbiamo lavorato insieme così a lungo e i nostri personaggi si completavano a vicenda perché anche nella realtà eravamo due poli opposti, ma entrambi portavamo il nostro 'essere contrari' in modo positivo. Ian è un eterno ottimista, eternamente felice e positivo, mentre io dico sempre 'questo andrà male, andrà storto'. Siamo come la pioggia e il sole".

"Ma senza la pioggia non può crescere nulla", gli ha fatto eco Somerhalder. Oggi ambedue guardano al futuro. "Sarò sempre grato a The Vampire Diaries, per me è stato un periodo fantastico, ma tutto nella vita ha un capitolo.

Quello era un capitolo, questo è un nuovo capitolo. Non puoi rovinare quello che è già stato creato".

Stefan Salvatore in effetti muore eroicamente alla fine della serie, riportarlo in qualche modo sul set sarebbe una forzatura e lo stesso pensiero appartiene a Ian Somerhalder sul suo Damon: "Questa conversazione l'ho avuta spesso con tante persone e mi sono fermato a pensare 'come sarebbe''.

Bene, non riesco proprio a immaginarlo". Damon Salvatore è tornato umano alla fine dell'ultima stagione e, da quello che si apprende attraverso riferimenti in 'Legacies', secondo spin off del 'TVD Universe' dopo 'The Originals', vive la sua vita insieme ad Elena e i due hanno anche dei figli.

Il bourbon

Ma qualcosa dei fratelli Salvatore vivrà inevitabilmente nel mondo reale grazie al bourbon di cui entrambi nella serie tv erano gran consumatori.

"In realtà sono sempre stato un tipo da bourbon - dice Wesley - perché mi è sempre piaciuto. I nostri personaggi bevevano molto bourbon e anche io e Ian quando uscivamo dopo il lavoro lo prendevamo spesso. Così siamo diventati una specie di 'pseudo-intenditori snob' di bourbon e abbiamo pensato che se volevamo fare qualcosa insieme oltre al set doveva essere quello". Un'idea nata in maniera naturale, come conferma Somerhalder. "Ne parlavamo spesso per scherzo e poi è diventato vero. Credo sia più di un'amicizia, è quasi una fratellanza o un matrimonio in cui siamo dentro insieme da tantissimo tempo".