La terza stagione di 'Legacies' si appresta a sbarcare in Italia. L'appuntamento in tv è fissato al 13 aprile su Premium Stories, ma tanto il primo episodio quanto il secondo saranno disponibili su Infinity tv in anteprima rispettivamente il 6 e il 13 aprile e, successivamente, a partire dal 14 sarà fruibile sul servizio streaming on demand un episodio a settimana. Rispetto alle stagioni precedenti, quella attualmente in corso negli Stati Uniti ha esordito con oltre tre mesi di ritardo a causa della pandemia: il primo episodio è stato infatti trasmesso sul canale The CW lo scorso 21 gennaio. Rispetto alle prime due stagioni, nella terza entrano nel cast 'regolare' sia Ben Levin (Jed) che Leo Howard (Ethan) mentre esce Peyton Alex Smith (Rafael).

Candice King, l'amatissima Caroline Forbes di 'The Vampire Diaries' avrà un cameo vocale.

Il secondo spin off del TVD Universe

Creata da Julie Plec, già autrice di 'The Originals' e co-autrice di 'The Vampire Diaries', Legacies è la seconda serie spin off del 'The Vampire Diaries Universe' che ha debuttato negli Usa a ottobre del 2018. Protagonista è Hope Mikaelson (Danielle Rose Rusell), la figlia dell'ibrido originale Klaus Mikaelson e della licantropa Hayley Marshall. Dopo la morte di entrambi i genitori nella quinta e conclusiva stagione di 'The Originals', Hope è tornata alla scuola per esseri sovrannaturali 'Salvatore' (dedicata alla memoria di Stefan Salvatore) diretta a Mystic Falls da Alaric Saltzman (Matt Davis) personaggio protagonista di 'The Vampire Diaries' e apparso anche in 'The Originals'.

Hope possiede i poteri 'potenziati' di ibrido originale, il suo sangue può creare altri ibridi senza ricorrere al sangue di un doppelganger (a differenza di Klaus che ne aveva bisogno). Può inoltre trasformarsi in licantropo senza la luna piena dopo aver liberato la sua maledizione uccidendo accidentalmente un uomo (nella quinta stagione di The Originals) ed è una potentissima strega, dono ereditato dalla nonna paterna Esther.

Non ha ancora liberato i suoi poteri di vampiro, dovrebbe prima morire per andare in transizione.

Il finale della seconda stagione

Nell'ultimo episodio della seconda stagione Hope è rimasta avvolta in un magico sonno, dopo essere entrata nella mente di Josie Saltzman (Kaylee Bryant) per liberarla dalla sua parte oscura. La magia nera estratta dal corpo di Josie dalla gemella Lizzie (Jenny Boyd) è stata trasferita al Necromante (Ben Geurens) con la promessa da parte di quest'ultimo di liberare dal suo giogo Rafael (Peyton Alex Smith) e Alyssa (Olivia Liang) e, soprattutto, di resuscitare Landon Kirby (Aria Shahghasemi), il grande amore di Hope.

Ma, nonostante tutto, Landon è ancora morto e Hope è rimasta nel suo stato dormiente. Il Necromante dovrebbe avere invece il potere di controllare Malivore, il golem divoratore di creature sovrannaturali, vero padre di Landon. Le prime due stagioni di Legacies sono entrambe disponibili su Infinity.