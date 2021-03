Samantha è la nuova tronista di Uomini e donne. Secondo una segnalazione di Deianira Marzano su Instagram la 30enne campana non sarebbe la prima volta che appare sul piccolo schermo. Samantha infatti, ha partecipato ad un programma di Real Time. Il programma in questione è "Alta infedeltà" e la ragazza ha vestito i panni dell'amante.

Le parole della blogger

Sul trono di Uomini e Donne è da poco cominciata l'avventura di Samantha. La ragazza nel video di presentazione si è detta orgogliosa di essere una "donna curvy". La 30enne non ha nascosto di essere l'esatto opposto di Belen Rodriguez. Nella clip di presentazione Samantha aveva anche spiegato di avere capito fin da piccola che, la sua vita a causa dell'eccessivo peso non sarebbe mai stata semplice.

In una stories di Deianira Marzano è stata riportata una segnalazione sulla nuova tronista. Scendendo nel dettaglio, la blogger ha fatto sapere che Samantha ha omesso di essere già andata in un programma televisivo. Come riportato da Marzano, si vede una schermata rossa di Real Time. Nel riquadro in basso a destra si legge: "Barbara l'amante". La blogger non ha menzionato il nome del programma, ma ha chiosato: "Samantha ha partecipato ad un programma di Real Time". Vedendo lo sfondo della foto pubblicata da Deianira, i fan del programma trasmesso su Discovery hanno subito capito che il programma in questione è "Alta infedeltà".

Al momento la tronista non ha mai parlato nel dating show di Canale 5 di questa sua esperienza televisiva. Ora che la notizia si è diffusa sul web, non è escluso che la diretta interessata non decida di parlarne pubblicamente.

La tronista organizza un'uscita con un cavaliere del Trono Over

Mercoledì 3 marzo è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni riportate dal web , Samantha Curcio avrebbe chiesto un'uscita con uno dei cavalieri del Trono Over, Gero: a quanto pare sarebbe l'uno interessato all'altra. La scelta di Samantha, però, è stata prontamente criticata da Armando Incarnato.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

A detta del cavaliere campano, la tronista sarebbe incoerente e non sarebbe affatto interessata ad Alessio. In difesa di Samantha sarebbe arrivato anche Gianni Sperti. L'opinionista senza troppi giri di parole si sarebbe schierato dalla parte della tronista e avrebbe dedotto che l'attacco di Armando sia solo una conseguenza per via del battibecco avvenuto nella precedente puntata.

In merito al Trono Classico, Massimiliano Mollicone sarebbe uscito con Vanessa. Inoltre, in studio sarebbero arrivare delle nuove corteggiatrici per Giacomo Czerny. Il Trono Over invece, si è aperto con una sfilata a tema.