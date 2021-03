Un volto noto nel mondo dello spettacolo e della televisione è sicuramente quello dell'attrice Vanessa Gravina. Un'artista a 360° che ha trascorso una vita sul set. Una donna affascinante e molto colta che ogni pomeriggio viene ammirata dal pubblico nella seguitissima soap opera di Rai 1 "Il Paradiso delle Signore". Qui l'artista, dal 2018, interpreta il ruolo della Contessa Adelaide Di Sant'Erasmo. Il suo personaggio è sicuramente uno dei più amati dal grande pubblico, per via non solo della sua bellezza ed eleganza, ma anche per il suo carattere ironico ed austero. La famosa attrice, in un'intervista a Drepubblica.it ha rivelato alcune curiosità in merito la sua carriera e la sua vita privata.

Ha svelato il suo "segreto di bellezza" e quale è il suo rapporto con gli anni che passano. Vanessa Gravina ha infatti 47 anni, ma appare sempre bellissima ed in splendida forma. Nell'intervista, inoltre, per la prima volta, Vanessa Gravina ha parlato di un avvenimento privato della sua vita che la sta facendo soffrire,ovvero la separazione dopo 10 anni di matrimonio da suo marito Domenico Pimpinella. Grazie al lavoro ed alla sua grande forza, l'attrice sta cercando di combattere contro le sue ansie e paure, soprattutto in questo periodo così incerto e particolare.

Il segreto di bellezza di Vanessa Gravina

Vanessa Gravina affronta la sua vita con grande entusiamo e forza. Oggi, rispetto a qualche anno fa, l'artista ha rivelato di sentirsi in armonia con se stessa.

"Non nascondo - ha rivelato- che mi "rode" invecchiare, ma cerco di non farmene un cruccio". In particolar modo, prova a sostenere il suo aspetto facendo delle cure naturali e ricorrendo anche a dei piccoli interventi come ad esempio l'acido ialuronico ed i filler naturali. "Se mollassi tutto, non me ne importerebbe molto perchè la mia femminilità ha avuto tutte le conferme possibili." Ogni mattina, la beauty routine di Vanessa Gravina è composta da un piccolo percorso "wellness" in cui la donna si dedica alla cura della sua pelle e della sua persona.

Per l'artista bisogna cercare di lottare ogni giorno contro alcuni clichè femminili particolarmente radicati: non occorre essere belle e seducenti, ma è necessario essere originali. L'originalità è per Vanessa Gravina, il vero segreto della seduzione.

Il primo film di Vanessa Gravina

Il curriculum di Vanessa Gravina è colmo di collaborazioni con numerosi artisti noti.

L'artista ha alle spalle delle esperienze straordinarie non solo cinematografiche ma anche televisive e teatrali. Ha esordito al cinema nel film di Marco Risi "Colpo di fulmine." La sua passione per la recitazione è nata fin da piccola e cioè quando da bambina si divertiva a compiere le imitazioni delle persone a lei più care. "Ero una piccola ribelle imitatrice. Quando ho compreso che questo gioco mi piaceva molto, sono andata fino in fondo".