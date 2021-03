Martedì 2 marzo Fedez e Francesca Michielin si sono esibiti sul palco dell'Ariston per la 71^ edizione del Festival di Sanremo. Al termine della perfomance il rapper lombardo è scoppiato in lacrime. In un'intervista al Corriere della Sera, il giovane ha spiegato perché ha pianto. Fedez ha ammesso che in questo periodo è particolarmente sensibile per una serie di fattori.

La reazione del cantante

Fedez e Francesca Michielin portano in gara sul palco dell'Ariston il brano "Chiamami per nome". Dopo l'esibizione il rapper lombardo è scoppiato in lacrime.

Durante l'intervista, il diretto interessato ha confidato come mai si è lasciato andare all'emozione: "È stato un misto di cose".

Il marito di Chiara Ferragni ha precisato che da mesi vive in un semi-lockdown con una donna incinta: "Abbiamo gli ormoni sincronizzati". Inoltre, il cantante ha confidato di avere avuto paura della squalifica dalla kermesse a causa di una sua piccola ingenuità - aveva postato su Instagram una breve clip in cui cantava il pezzo sanremese.

Fedez ha ammesso che il palco dell'Ariston è molto potente: "Il terrore delle prove ha lasciato spazio all'emozione". Infine, il giovane ha concluso: "Sono particolarmente sensibile in questo periodo". A causa dello stress accumulato, Fedez ha spiegato di essere stato rimproverato anche dalla partner sanremese: "Francesca mi ha intimato di smetterla per non mandarla in confusione". Il marito di Chiara Ferragni ha confidato che prima dell'esibizione continuava a ripassare l'attacco della canzone, ma era fuori tonalità.

La cover scelta da Fedez e Francesca

Francesca Michielin ha spiegato che è stato bello vedere Fedez così emozionato: "Federico mi piace perché appartiene a un mondo, quello hip hop, che in genere è machista. È bello vedere una persona emotiva che espone la propria fragilità". Per quanto riguarda il nastro bianco che univa le due aste dei microfoni, Michielin ha precisato che i due artisti erano a due metri di distanza: "Nonostante la distanza siamo uniti".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il duo ha scelto di mettere un nastro bianco per un motivo ben preciso: "Il bianco simboleggia la pagina bianca, la luce, la rinascita". Per la terza serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover e ai duetti, Francesca Michielin e Fedez poteranno in gara un medley dei brani di Calcutta e Daniele Silvestri. I brani scelti da due artisti sono "Del Verde" e "Le cose che abbiamo in comune".

Non resta che attendere la seconda esibizione del duo, per capire se questa volta Fedez riuscirà o meno a controllare l'emozione.