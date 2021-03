Il prossimo 15 marzo prenderà al via l'Isola dei Famosi 2021 condotta da Ilary Blasi. Dopo avere divulgato il cast dei naufraghi, il nome di Daniela Martani ha fatto storcere il naso a Selvaggia Lucarelli. La giornalista sui social si è domandata come sia possibile che in Italia, nel corso di una pandemia venga "premiata" una concorrente contro i vaccini.

La critica della giornalista

Selvaggia Lucarelli non ha esitato a commentare la presenza di Daniela Martani nel cast dell'Isola dei Famosi. La giornalista senza giri di parole ha esordito: "A Mediaset dovreste vergognarvi". Poi, Lucarelli ha proseguito: "Un paese in cui si premia una no-vax che blocca i traghetti perché non mette la mascherina".

Nel mezzo del suo post, Lucarelli ha elencato tutto ciò che l'ex volto di Alitalia ha detto in questi mesi di pandemia: "Dà dei lobotomizzati agli italiani perché mettono la mascherina". Secondo la giornalista e giudice di Ballando con le Stelle, è inaccettabile che venga inserita nel cast una donna che ha sempre negato la pericolosità ella Covid-19 e della pandemia stessa. Per Selvaggia Lucarelli, la scelta del colosso di Cologno Monzese stride con l'imponente campagna vaccinale avviata in Italia ed è una mancanza di rispetto alle persone scomparse a causa del coronavirus.

Infine, la giornalista ha ribadito il suo concetto: "Vergogna". Ovviamente, il pensiero di Selvaggia Lucarelli ha diviso l'opinione pubblica: da un lato c'è chi sostiene fermamente la tesi della giornalista mentre dall'altro c'è chi pensa che ognuno sia libero di pensarla a modo suo.

La replica della naufraga

In seguito alle accuse di Selvaggia Lucarelli, la diretta interessata ha deciso prontamente di replicare. Daniela Martani ha precisato di non essere mai stata una negazionista. Tuttavia, ha ribadito la sua posizione: "I virus esistono e sono tutti di origine zoonotica". Sulla base di quanto dichiarato, la futura naufraga ha invitato gli esseri umani a lasciare in pace gli animali, in modo che non avvengano più queste situazioni che stiamo vivendo.

In passato Martani era finita al centro delle polemiche proprio per avere costretto un traghetto della linea Olbia-Civitavecchia a ritardare la partenza. La diretta interessata si era rifiufata di indossare la mascherina chirurgica, poiché spiegava che sarebbe stata tutto il tempo a bordo della sua automobile. Inoltre, l'ex "pasionaria di Alitalia" aveva spiegato la scorsa estate che nelle terapie intensive non c'era più nessuno: "Devono spaventarci col numero dei positivi".

Infine, tra le varie cose dette Daniela Martani sui social aveva invitato i suoi follower a prendere provvedimenti contro la "dittatura sanitaria".