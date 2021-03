Stefania Orlando è stata protagonista di un'intervista rilasciata a Fanpage. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha fatto chiarezza su alcuni suoi "movimenti social" finiti al centro di una polemica. Scendendo nel dettaglio, la showgirl romana ha spiegato come mai prima avesse scritto un commento positivo a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e poi lo ha rimosso. Ma non solo, ha parlato anche dello scontro a distanza con Samantha De Grenet e del commento criptico di Rosalinda Cannavò.

Il commento rimosso ai 'Prelemi'

Il Grande Fratello Vip 5 è terminato da due settimane, ma i "vipponi" continuano ad essere al centro del clamore mediatico.

Negli ultimi giorni, Stefania Orlando è stata protagonista di alcuni scontri social. Nel dettaglio, la 54enne romana aveva commentato su Instagram uno scatto che ritraeva Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi insieme. Sebbene la diretta interessata aveva lasciato un commento positivo, in un secondo momento ha deciso di cancellarlo.

Durante l'intervista Stefania ha fatto chiarezza sul suo gesto: "Ho deciso di toglierlo così non mi arrivavano più le notifiche". L'ex gieffina ha riferito che sotto al suo commento erano arrivate moltissime risposte, tanto da mandarle in tilt il telefono. Stefania ha ammesso: "Adesso ho sempre paura di commentare". Sulla base di quanto dichiarato, la moglie di Simone Gianlorenzi ha spiegato di essere arrivata ad una conclusione: "Mi limito a mettere dei cuori e se devo scrivere qualcosa, lo faccio con un messaggio".

Stefania ha precisato che attualmente si limita a commentare anche i post dell'amico Tommaso Zorzi.

Il botta e risposta con Samantha e Rosalinda

Stefania Orlando ha fatto chiarezza anche sul botta e risposta avvenuto con Samantha De Grenet. Tutto è cominciato domenica 14 marzo, quando a Live Non è la D'Urso Samantha è tornata a parlare delle liti avvenute nella casa di Cinecittà con Stefania.

De Grenet ha ammesso che anche oggi direbbe "ti uccido" perché per lei era solamente uno sfogo e non una minaccia. Su Twitter, la replica dell'ex coinquilina non era tardata ad arrivare: "Basterebbe ammettere la verità e chiedere scusa". Parole che avevano portato Samantha ad uno sfogo su Instagram"Alimentare odio non ti fa onore". In occasione dell'intervista rilasciata a Fanpage, la 54enne romana ha spiegato che voleva solo mettere i puntini sulle "i" e non innescare una polemica social.

Per quanto riguarda il commento di Rosalinda Cannavò pubblicato sotto ad una foto di Andrea Zenga, Stefania si è detta sicura che determinate parole non riguardassero lei. Per questo motivo la terza classificata del Grande Fratello Vip 5 si è detta sicura.