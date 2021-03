Prosegue l'appuntamento in prima visione con Tempesta d'amore, la fortunatissima soap opera tedesca in onda tutti i giorni su Rete 4. Le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 7 al 13 marzo rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena: Vanessa, ad esempio sarà sempre più convinta del fatto che Cornelia in realtà sia interessata a Robert. Michelle, invece, non intende rinunciare al suo sogno di poter fare il giro del mondo anche se Paul non se la sente. Intanto Tim, deciderà di cambiare idea su Franzi e alla fine non la metterà più nei guai con la giustizia nonostante quello che è successo.

Anticipazioni Tempesta d'amore, dal 7 al 13 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni dei nuovi episodi di Tempesta d'amore in onda fino al 13 marzo in tv, rivelano che Vanessa deciderà di affrontare la sua rivale in amore Cornelia e le chiederà di non interferire nella sua relazione con Robert e quindi di farsi da parte in maniera definitiva.

Poco dopo, tra le due donne ci sarà un nuovo incontro in un vecchio casolare dei Saalfeld. Cosa succederà tra le due? Riusciranno a chiarirsi oppure no?

Franzi, intanto, deciderà di farsi visitare da Michael per avere delle informazioni più dettagliate circa il suo comportamento e quello che è accaduto. Il medico, però, le consiglierà di farsi vedere da uno specialista che sarà darle sicuramente risposte più acclarate sul suo caso.

Cornelia e Vanessa restano bloccate

Michelle, invece, non intende rinunciare al sogno di fare il giro del mondo e vorrebbe avere al suo fianco Paul. Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore fino al 13 marzo, però, rivelano che Paul non se la sentirà di accompagnarla.

Del resto Paul non può pensare soltanto a se stesso e alla sua felicità, visto che ha una figlia che si trova a Monaco.

Proprio per questo motivo Paul intende vederla con frequenza regolare ed è dubbioso in merito alla possibilità di fare il giro del mondo ma Michelle non si arrenderà e proporrà una soluzione al suo amato.

Occhi puntati su Cornelia e Vanessa: in seguito ad un incidente, le due donne resteranno chiuse all'interno del casolare. Robert si allarmerà subito perché non riuscirà più a rintracciare nessuna delle due donne e per questo motivo si metterà subito sulle loro tracce.

Intanto, durante l'attesa di essere liberate, Cornelia e Vanessa avranno modo di passare del tempo insieme e anche di conoscersi un po' meglio. Tale situazione servirà alle due donne per mettere da parte la tensione che si è venuta a creare per colpa di Robert? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi.

Tim perdona Franzi: anticipazioni Tempesta d'amore 7-13 marzo

Intanto Tim, dopo l'aggressione, decide di voltare pagina e di chiudere definitivamente con Franzi. Poco dopo, però, lei implorerà disperata il suo perdono e gli rivelerà di essere stata dalla Polizia per assumersi le sue responsabilità. Una confessione che spiazzerà moltissimo Tim che non potrà fare a meno di essere colpito dal gesto della donna.

Andrè, invece, dovrà fare i conti con la depressione: le sue torte, infatti, non riusciranno ad ottenere il successo di quelle realizzate da Linda.

Tale situazione gli causerà sconforto.

E poi ancora gli spoiler di Tempesta d'amore della prossima settimana rivelano che Tim deciderà di andare alla polizia e prendere le difese di Tim. Il ragazzo le farà sapere di non avere più intenzione di farle causa.

L'arrivo di Selina, vecchia amica di Ariane

Ma le sorprese non sono finite qui, perché ci sarà spazio anche per le nuove vicende di Lucy. La donna, infatti, si renderà conto che nell'ultimo periodo si è lasciata andare un po' troppo e quindi farà di tutto per riprendere in mano le redini della sua vita.

Intanto all'albergo arriverà una vecchia amica di Ariane: Selina, la cui presenza non passerà affatto inosservata. Trattasi di Selina che parteciperà al raduno di auto d'epoca. Werner, infatti, ha intenzione di mettere in piedi un vero e proprio evento con la stampa ma non tutto andrà secondo i suoi piani.

Insomma i nuovi appuntamenti con la soap opera di Rete 4 si preannunciano particolarmente imperdibili per gli appassionati spettatori di Tempesta d'amore. Per chi non potesse seguirli sempre in prima visione, dalle 19:40 circa in tv, c'è la possibilità di rivederli in replica streaming online anche sul sito web MediasetPlay.