Avengers: Endgame è l'ultimo film prodotto da Marvel Studios e approdato sul maxi schermo a partire dal 26 aprile. Una pellicola che ha lasciato i fan con il fiato sorpreso, ma che soprattutto ha registrato un incasso pazzesco.

Soltanto nel primo fine settimana dall'uscita, i botteghini americani hanno riscontrato dei guadagni pari a 350 milioni dollari, per un totale di 1,2 miliardi di dollari a livello mondiale. Mai nella storia un film aveva raggiunto tali cifre in così poco tempo.

Gli incassi da record

Avengers: Endgame è la pellicola cinematografica che dedicata alla saga dei vendicatori e costituisce il ventiduesimo film promosso dal Marvel Cinematic Univers.

Prodotto dalla Marvel e Disney, diretto dai fratelli Antony e Joe Russo, il film rappresenta l'atto finale degli Avengers, nonché la soluzione alle vicende contenute nella pellicola precedente.

Infatti, a seguito delle vicende riportate in Avengers: Infinity War, il nuovo prodotto Marvel era attesissimo dai fan di tutto il mondo. L'attenzione era concentrata sulla riuscita da parte dei supereroi di riportare in vita gli amici scomparsi, a causa dello schiocco provato da Thanos.

Un'impresa non semplice e che ha tenuto con il fiato sospeso tutto il pubblico della Marvel.

A partire dal 26 aprile, le sale cinematografiche mondiali hanno iniziato a mandare in onda l'ultimo capitolo degli Avengers, registrando un successo senza precedenti.

Basti pensare che soltanto nel primo weekend dall'uscita della pellicola, i botteghini americani hanno riscontrato un'entrata di incassi pari a 350 milioni di dollari. Con tale cifra, Endgame batte la pellicola precedente Infinity war, che era arrivata alla quota di 258 milioni, stabilendo così un nuovo record.

Ma è a livello mondiale che l'ultimo capitolo della saga Avengers registra un traguardo senza precedenti.

Un miliardo e 200 milioni di dollari. Una cifra che nessun film aveva mai raggiunto in così poco tempo.

Anche in Italia si sono registrati importanti risultati. Nonostante l'uscita di Endgame sia stata anticipata al 24 aprile, il film ha incassato ben 17.434.195 euro in soli cinque giorni. In tal modo, la pellicola è diventata il film internazionale più visto di sempre.

Cosa succederà dopo?

Con l'uscita nelle sale cinematografiche di Avengers: Endgame si conclude il ciclo delle vicende sui vendicatori iniziato oltre 10 anni fa con il primo film di Iron Man.

In molti adesso si chiedono cosa accadrà ai propri beniamini con i super poteri e quali saranno le prossime uscite della Marvel.

Per ora l'unica certezza è il rilascio del film Spiderman: Far From Home a partire dal 11 luglio 2019 nelle sale italiane. Si tratta del secondo film dedicato a Peter Parker, in cui il giovane supereroe dovrà fare i conti con una nuova minaccia che sta invadendo l'Europa.

Nonostante ciò, non ci sono ancora notizie ufficiali per quanto riguarda i destini degli altri Avengers.

Si è parlato a lungo di dare spazio ad alcuni eroi all'interno della nuova piattaforma streaming Disney+, anche se non vi è ancora una conferma certa a riguardo.

A prescindere dal destino dei prossimi film Marvel, quel che è certo è che Avengers: Endgame sarà ricordato soprattutto per il suo grande successo, merito di un cast e di una produzione spettacolare che ha conquistato milioni di spettatori.