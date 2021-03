Nel cast della soap opera Il Paradiso delle signore è arrivata una new entry. Si tratta dell'attrice Francesca Carrain che interpreta il ruolo di Anna, la cugina di Gabriella Rossi-Bergamini. La ragazza, che inizialmente aveva raggiunto Milano per aiutare la stilista del grande magazzino a preparare le sue nozze, dopo un brevissimo periodo di assenza è ritornata nella capitale della città lombarda diventando così, a tutti gli effetti, una delle protagoniste della soap. Per conoscere qualche dettaglio in più sul personaggio di Anna e per sapere cosa accadrà alla ragazza nelle prossime puntate della serie, la sua interprete ha rilasciato un'intervista.

Le emozioni provate sul set

Per prima cosa, Francesca Carrain ha raccontato quali sono state le sensazioni che ha provato appena è arrivata sul set della soap opera di grande successo della Rai che ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì alle 15:55, incolla milioni di telespettatori. "Fin da subito ho avuto l'impressione di essere entrata in una grande famiglia e in una grande macchina. A tratti è stato disorientante, ma in maniera positiva. Poco dopo tempo però, soprattutto grazie ai miei colleghi, mi sono trovata subito a mio agio".

Fin dal suo primo ingresso in scena, il personaggio di Anna ha conquistato tutti. Lei è infatti una ragazza molto educata, saggia, gentile e dolce anche se a tratti un pochino sbadata, che ambisce ad avere una vita felice e a essere autonoma e indipendente.

Per questo, pur di non pesare sulle spalle della sua famiglia, si fa in quattro per trovare un impiego per potersi pagare l'affitto di casa. Così dopo un colloquio con la neo-capocomessa Gloria Moreou diventa la Venere pro-tempore (in attesa del ritorno di Laura Parisi) a Il Paradiso. Senza rivelare spoiler o anticipazioni, Francesca Carrain ha raccontato che nelle prossime puntate si vedrà una Anna diversa che si farà conoscere piano piano.

"Piano piano ci saranno in Anna dei piccoli cambiamenti perché mutano i suoi obiettivi rispetto al suo arrivo. Invito gli spettatori a dare fiducia al mio personaggio".

Francesca prediligeva Salvatore

Il personaggio di Anna è comparso ne Il Paradiso Delle Signore 5 circa una settimana prima delle nozze super attese, tra la stilista Gabriella Rossi e l'imprenditore Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini).

Appena arriva a Milano, Anna si accorge che c'è qualcosa che non va in sua cugina Gabriella, poiché la vede confusa e indecisa se dare una nuova possibilità al suo ex fidanzato Salvatore o se invece iniziare un nuovo capitolo della sua vita sposandosi con Cosimo.

Per questo, Anna, da brava testimone e amica, aiuta e sostiene la sposa a fare chiarezza con i propri sentimenti e di conseguenza con le proprie scelte. Francesca Carrain, però, ha rivelato nell'intervista, che da telespettatrice de Il Paradiso, lei era "team Salvatore", Infine ha dichiarato che, se si fosse trovata al posto del suo personaggio, lei avrebbe fatto capire a Gabriella che forse sarebbe stato meglio non scegliere nessuno fra i due contendenti.