Recentemente Sophie Codegoni è stata al centro del Gossip per due motivi: la rottura con il ragazzo che ha scelto a U&D meno di due mesi fa e l'incontro con Gianluca De Matteis. Dopo aver visto i due ex tronisti fianco a fianco in alcune storie su Instagram, i fan e Deianira Marzano si sono esposti per criticare soprattutto la ragazza, che è stata accusata di aver dimenticato troppo in fretta Matteo Ranieri e di voler alimentare le chiacchiere facendosi vedere con il "collega" romano.

Commenti negativi su Sophie, ex tronista di U&D

Non è passata neppure una settimana da quando Sophie ha usato Instagram per ufficializzare la sua rottura con Matteo.

La ragazza non ha trattenuto le lacrime quando ha raccontato ai fan i motivi dell'addio, pare quasi tutti legati a stili di vita troppo diversi e forse incompatibili.

Recentemente, però, la giovane è tornata prepotentemente al centro del gossip per un inaspettato incontro. Come ha fatto sapere lei stessa con una storia, ha rivisto Gianluca De Matteis, il romano col quale ha condiviso parte del percorso negli studi di U&D.

È stata proprio lei a pubblicare un breve video nel quale è in compagnia del tronista, che ha abbandonato il dating show senza scegliere nessuna corteggiatrice poco prima di Natale.

La scelta della modella, di farsi vedere assieme al collega del trono classico, ha fatto storcere il naso a quei fan che se la immaginavano triste e delusa dopo la fine della breve storia d'amore con Matteo.

La versione di Deianira sui due ex di U&D

La prima a farsi portavoce dei pensieri negativi che hanno espresso alcuni fan di U&D sull'incontro tra Sophie e Gianluca è stata Deianira Marzano, pubblicando alcune storie su Instagram in cui commenta quanto è accaduto di recente tra i due ex tronisti, che sembrano essere soltanto buoni amici.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

"Ah, adesso la distanza non vale più. Mi sa che quel Matteo aveva proprio ragione", ha esordito Marzano nello sfogo che i siti di gossip hanno riportato il 31 marzo. L'influencer ha fatto riferimento a uno dei motivi che hanno spinto la coppia del dating show a separarsi, ovvero la distanza geografica che ha reso difficili i loro incontri (lei è di Milano, lui di Genova).

"Saranno amici, ma questa è una cosa organizzata per dare un po' di popolarità a lei che ultimamente...", ha chiosato Deianira tramite il suo profilo social.

Le proteste dei fan di U&D su Sophie

Anche chi ha seguito il percorso di Sophie a U&D ha deciso di esporsi per commentare il recente incontro tra la ragazza e Gianluca.

"Ha fatto presto a dimenticare Matteo, la televisione cosa fa", "È distrutta dal dolore, si vede", "Come stai male per Matteo", questi sono solo alcuni dei commenti ironici che sono stati scritti a Sophie sui social network.

Da quando si sono fatti vedere insieme, i due ex tronisti non si sono ancora esposti né per rispondere alle critiche che stanno ricevendo, né per spiegare come mai fossero insieme nonostante abitino in città diverse.

È probabile che la modella abbia raggiunto Roma per motivi di lavoro, ma ancora non è chiaro come mai abbia scelto proprio Gianluca come accompagnatore di queste giornate nella capitale.

Dopo aver confermato la rottura con Sophie, invece, Matteo si è trincerato dietro al più assoluto silenzio: l'ex corteggiatore di Uomini e donne, infatti, non ha mai usato una parola fuori posto nei confronti della giovane con la quale ha fatto coppia per un paio di mesi, anzi si è limitato a citare una forte divergenza caratteriale per spiegare la fine della relazione.