Il secondo appuntamento settimanale di Uomini e donne, in onda il 23 marzo a partire dalle 14:45 su Canale 5, riserverà nuove soprese. Protagonisti saranno Claudio Cervoni e Sabina Ricci, i quali coglieranno tutti di sorpresa annunciando di voler lasciare insieme il programma. Anche per loro verranno posizionate le poltrone rosse della scelta e la nascita della nuova coppia sarà suggellata dalla cascata di petali rossi in studio, proprio come avviene di solito per le scelte dei giovani tronisti.

Uomini e donne, anticipazioni: la scelta inaspettata di Sabina e Claudio

Dopo l'abbandono di Gero, andato in onda nella puntata di Uomini e donne di ieri, oggi altri due protagonisti del Trono Over lasceranno lo studio di Maria De Filippi.

Si tratta di Sabina e Claudio che decideranno di lasciare il programma mano nella mano. Una scelta inaspettata la loro che coglierà di sorpresa anche la conduttrice. I due infatti, dopo molti alti e bassi, si sono riappacificati solo di recente ed è per questo che tutti saranno stupiti della loro scelta di concludere già il loro percorso a U&D. Stando alle anticipazioni riportate sul web e riguardanti la registrazione dell'11 marzo scorso, la decisione maturerà proprio in studio, nel momento in cui Claudio annuncerà di dover abbandonare il programma per questioni lavorative.

Sabina e Claudio escono insieme da Uomini e donne

Nella puntata in onda il pomeriggio del 23 marzo su Canale 5, Claudio annuncerà infatti di dover lasciare Roma per questioni di lavoro.

Il cavaliere chiederà a Sabina di accompagnarlo nella nuova città per fare un sopralluogo, ma non solo. L'uomo chiederà alla dama di trasferirsi con lui nella nuova città per i mesi che lo terranno impegnato con il nuovo lavoro. Sabina, ormai certa dei sentimenti che prova per il cavaliere, deciderà di uscire insieme a lui da Uomini e donne. Nonostante sia una scelta improvvisa, Maria De Filippi riuscirà a ricreare l'atmosfera della scelta ed anche per la nuova coppia del Trono Over ci sarà la famigerata cascata di petali rossi, seguita da un ballo sule note di 'A mano a mano'.

Grandi emozioni quindi in questa nuova puntata di Uomini e donne che, dopo la scelta di Riccardo e Roberta di qualche settimana fa, oggi vedrà l'uscita di altri due protagonisti del Trono Over.

Uomini e donne, spoiler 23 marzo: Armando e Biagio discutono con Luca

Nel corso della puntata odierna di U&D, Armando tirerà in ballo Luca, accusandolo di parlare troppo di lui nelle interviste e pertanto lo inviterà a pensare al suo percorso.

Nella discussione interverrà anche Biagio, dando il via ad un confronto tra i tre cavalieri. Luca, dal canto suo, dichiarerà di aver solo rimarcato il fatto di sentirsi diverso da loro due, soprattutto riguardo all'approccio con le donne. Sarà finita qui? Lo si scoprirà seguendo l'appuntamento di Uomini e donne in onda oggi 23 marzo su Canale 5. Si ricorda che, per rivedere ciò che è avvenuto in puntata, basta collegarsi al sito Mediaset Play o su Witty Tv.