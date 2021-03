Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le nuove puntate che andranno in onda su Rai 3 dal 15 al 19 marzo, rivelano che Silvia (Luisa Amatucci) cercherà risolvere i problemi con suo marito Michele (Alberto Rossi). Rossella Graziani (Giorgia Gianetiempo) invece vivrà un momento di fragilità dopo aver scoperto qualcosa di importante che riguarda il suo fidanzato Patrizio Giordano.

Un posto al Sole, anticipazioni puntate fino al 19 marzo: Patrizio viene visto in compagnia di Clara

Le trame di Un posto al Sole rivelano che Patrizio sarà sempre più confuso e tormentato per via della sua situazione sentimentale.

Nel frattempo Alberto (Maurizio Aiello) proverà a recuperare la sua relazione con Clara che, in seguito, verrà spiata da qualcuno mentre sarà in compagnia del giovane Giordano. Ilaria troverà l'occasione giusta per far nascere un nuovo conflitto amoroso tra Rossella e Patrizio. Silvia invece dovrà affrontare un difficile confronto con Michele dopo il suo improvviso ritorno a Napoli. Franco deciderà di accettare la proposta di Roberto e ben presto comincerà a svolgere il suo nuovo incarico ai cantieri. Successivamente la presenza di Boschi creerà molta agitazione tra gli operatori della ditta nautica. Intanto Guido resterà sbalordito nel momento in cui assisterà alle lezioni di buona educazione che Cotugno darà a Cerruti, mentre Bice preparerà qualcosa di speciale per stupire Morgana e Bruno.

Infine Irene ci terrà a organizzare una sorpresa per Filippo in occasione della festa del papà

Silvia cerca di rimediare con Michele, Rossella affronta Patrizio

Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 15 al 19 marzo rivelano inoltre che Silvia, in preda alla tristezza, sarà determinata a recuperare la stima di Michele. Nel frattempo Susanna, oltre a ritrovare l'armonia nel suo rapporto con Niko, riceverà una proposta sorprendente.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Rossella invece deciderà di affrontare Patrizio dopo aver saputo da Ilaria che ha visto il suo fidanzato in compagnia di Clara. Successivamente la giovane Graziani sarà molto fragile, tanto che potrebbe avere delle ripercussioni anche sulla preparazione della sua tesi universitaria. Intanto Sasà, già in ansia per la cena con Morgana e Bruno, sarà ancor di più preoccupato a causa di una decisione presa da Bice.

Infine Irene, Jimmy e Bianca festeggeranno insieme la festa del papà con una simpatica caccia al tesoro, mentre Filippo riceverà una sorpresa inaspettata.