Prosegue l'appuntamento con le notizie della serie televisiva turca DayDreamer - Le ali del sogno che vede come protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. La trama diventa sempre più ricca di colpi di scena e dalle anticipazioni che arrivano dalle puntate turche, si evince che Can Divit e Sanem Aydin ritorneranno insieme dopo che Yigit verrà smascherato e deciderà di lasciare Istanbul. Purtroppo, in seguito, il fotografo e la scrittrice avranno grave incidente, che causerà ancora molti problemi alla coppia. Mevkibe e Nihat Aydin invece non saranno propensi ad accettare che la loro secondogenita sia ritornata insieme al fratello di Emre.

DayDreamer, anticipazioni turche: Can e Sanem tornano insieme, ma Mevkibe e Nihat non sono d'accordo

Le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer, che andranno in onda prossimamente anche su Canale 5, rivelano che Sanem e Can saranno determinati a riprendere in mano le redini della loro storia d'amore. Nel dettaglio, il fotografo e la scrittrice decideranno di fare un lungo viaggio in barca per recarsi sulle isole di Galapagos, la dimora degli Albatros. Purtroppo Nihat e Mevkibe non accetteranno la riappacificazione dei due innamorati in quanto, un anno prima, la loro secondogenita ha passato diversi mesi in una clinica dopo che è stata lasciata dal maggiore dei fratelli Divit. La minore degli Aydin, tuttavia, nonostante il dissenso dei suoi genitori per la partenza, deciderà di lasciare Istanbul insieme al fotografo.

Quest'ultimo, a questo punto, vorrà a fare l'ultimo tentativo nei confronti dei genitori di Sanem e accompagnerà la sua fidanzata per salutarli.

Sanem e Can hanno un grave incidente stradale: anticipazioni turche di DayDreamer

Le anticipazioni delle puntate di DayDreamer rivelano che, però, ci sarà un incidente: un camion di grosse dimensioni si schianterà contro la macchina in cui viaggiano Sanem e Can.

Le conseguenze dell'incidente stradale saranno piuttosto gravi per il fotografo, il quale dopo il violento impatto entrerà in coma mentre la minore degli Aydin se la caverà con alcuni graffi e un collare al collo. Il primogenito Divit si risveglierà dopo un mese: i suoi ricordi saranno fermi al quarantesimo anniversario dell'agenzia Fikri Harika e non si ricorderà della scrittrice e del loro primo incontro in cui si sono baciati per sbaglio.

Successivamente il fotografo chiederà ai suoi familiari che fine ha fatto Polen dopo aver scambiato per un'infermiera Sanem. Quest'ultima tuttavia, rimarrà al fianco del suo amato giorno e notte, tanto che farà tutto il possibile per aiutarlo a recuperare i ricordi della loro storia d'amore.