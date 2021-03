Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Gli spoiler svelano importanti colpi di scena della puntata in onda mercoledì 17 marzo. Ilaria (Greta Berti) racconterà a Rossella (Giorgia Gianetiempo) di aver visto Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) con Clara (Imma Pirone) . Silvia (Luisa Amatucci) sarà molto addolorata per la situazione tra lei e il marito. Infine Bice(Lara Sansone) prenderà una decisione che accrescerà ulteriormente l'ansia di suo fratello Salvatore (Cosimo Alberti).

UPAS, puntata 17 marzo: Ilaria fa la spia

Nelle recenti puntate di Un posto al sole è stato dato ampio spazio alle vicende sentimentali di Patrizio.

Lo chef di Caffè Vulcano sta vivendo una situazione di grande confusione. Il ragazzo è fidanzato con Rossella, ma già da tempo aveva una cotta per Clara. Di recente, però, lo chef e la compagna di Alberto si sono avvicinati molto, fino ad avere un momento di passione. Patrizio, proprio mentre è in compagnia della madre del piccolo Federico, viene visto da Ilaria. Le anticipazioni dell'episodio in onda il 17 marzo rivelano che la ragazza non perderà tempo, ed andrà a confessare alla collega ciò che ha visto. Non si sa se Ilaria Soriano abbia agito da amica per mettere in guardia Rossella, o se abbia semplicemente voluto seminare discordia fra la sua ex amica e il giovane Giordano. Del resto Ilaria non sarebbe nuova a comportamenti perfidi e manipolatori.

Tra l'altro per lei sarebbe l'occasione per vendicarsi di ciò che in passato le ha fatto Patrizio.

UPAS, trama 17 marzo: Silvia addolorata per la scelta di Michele

La trama della puntata di UPAS in onda mercoledì 17 marzo preannuncia che Silvia sarà particolarmente addolorata. La donna non accetta la situazione che si è venuta a creare tra lei ed il marito.

Michele (Alberto Rossi), d'altra parte non se l'è sentita, dopo tutto ciò che è accaduto, di dare immediatamente un'altra occasione al loro matrimonio. Nel frattempo la donna pensa a un modo per ricucire il loro rapporto, e soprattutto per recuperare la stima di Michele.

UPAS, anticipazioni: la decisione di Bice mette in ansia Sasà

Le anticipazioni dell'episodio del 17 marzo annunciano che sarà dato spazio anche a vicende più leggere.

Al centro della narrazione ci sarà il complicato rapporto tra Sasà e Bruno (Giovanni Caso). Nell'ultimo periodo la relazione fra i due ha assunto un andamento altalenante, e non mancano di certo gli scontri. Salvatore è sotto tensione per l'organizzazione della cena con i fratelli Sarti. L'uomo ci tiene a fare colpo sul suo compagno e soprattutto su Morgana, la sorellastra snob di Bruno. Un'imprevedibile decisione da parte di Bice potrebbe aumentare ulteriormente l'ansia del povero Cerruti.