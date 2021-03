Le puntata di Un posto al sole proseguono con gli appuntamenti dal 29 marzo al 2 aprile. La TV Soap, attualmente, va in onda su Rai 3, dal lunedì al venerdì, alle 20:45.

Nonostante siano state trasmesse ventiquattro stagioni, il pubblico non smette di amare questo sceneggiato. Le Anticipazioni Tv rivelano che, nei prossimi episodi, le sorprese non mancheranno e che i personaggi avranno modo di confrontarsi con gioie e paure. In particolare, Clara e Alberto saranno pronti a riavvicinarsi, ma una terza persona potrebbe causare un grande scompiglio. Franco e Ferri continueranno a collaborare, mentre Filippo e Serena vorranno ascoltare un secondo parere medico e partiranno per Milano.

Mariella e Bice faranno pace e Renato non riuscirà ad allontanare i suoi sospetti.

Un posto al sole, anticipazioni dal 29 marzo al 2 aprile: Clara e Alberto proveranno a riappacificarsi

Durante la prima settimana di aprile, sarà tempo di festeggiare il compleanno di Clara. Ultimamente la sua vita, tra l'allontanamento da Alberto e i baci con Patrizio, è stata piuttosto movimentata. Questa potrebbe essere l'occasione perfetta per ricucire il rapporto tra lei e Alberto. Purtroppo, le cose non andranno per il verso giusto e la festa si rivelerà un fallimento a causa di una terza persona che si intrometterà.

Barbara, inoltre, non smetterà di tormentare Alberto. Continuerà a insistere affinché l'uomo si liberi definitivamente di Clara, ma quest'ultimo non sembrerà intenzionato a muoversi in questa direzione.

Nel frattempo Clara riceverà una brutta notizia.

Spoiler di Un posto al sole fino al 2 aprile: Filippo e Serena partiranno per Milano

Nelle puntate di Un posto al sole, in onda dal 29 marzo al 2 aprile, Filippo sarà pronto a ritornare a casa. Verrà accolto con grande gioia e non vedrà l'ora di ricominciare a prendere parte alla consueta routine quotidiana.

Presto, però. Filippo e Serena dovranno lasciare tutto e partire per Milano in modo da poter ascoltare il parere di un secondo medico. Non sarà un viaggio facile, però, per il bene dell'uomo, non potranno tirarsi indietro. Durante la loro assenza, Irene andrà a stare con Giulia e Bianca, in modo da ricevere tutte le attenzioni necessarie.

Intanto, Silvia chiederà a Michele di trascorrere la Festa di Pasqua assieme a lei.

L'uomo accetterà, ma un'offerta di lavoro inaspettata rischierà di mettere a rischio il loro piano.

Renato non vedrà di buon occhio il rapporto tra Franco e Ferri

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nelle prossime puntate Renato non sarà affatto concorde con il rapporto tra Ferri e Franco. I due, infatti, appariranno sempre più vicini e Franco si impegnerà al massimo per scoprire il responsabile del sabotaggio.

Renato, però, dovrà occuparsi anche di Bianca, Jimmy e Irene. Per calmare gli animi, deciderà di portare i bambini da Niko, ma a questa scelta conseguiranno degli insoliti risvolti.

Infine, Mariella non riuscirà più a stare lontana da Bice e deciderà di fare la pace, ma non sarà affatto facile arrivare a questa conclusione.

L'amicizia, però, tornerà ad avere un valore indiscutibile.