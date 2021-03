Contro tutte le malelingue, la storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta sembra stia procedendo a gonfie vele. Gli utenti che mettono in dubbio la veridicità di questa relazione sono davvero moltissimi, ma i due sembrano non curarsi affatto di tutti i pettegolezzi.

Nel corso della giornata di ieri, infatti, i due protagonisti hanno trascorso delle ore al maneggio e Diletta si è cimentata in una cavalcata in groppa a Cassius, il cavallo che ha regalato al suo fidanzato, ma non è tutto. A quanto pare, infatti, la giornalista ha fatto anche delle guide con l'auto di Can.

Diletta e Can insieme al maneggio

La relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta sembra procedere senza troppi intoppi. A regalare ai fan qualche indiscrezione in merito a come i due trascorrano le loro giornate sono i social. Sul profilo Instagram di Diletta, infatti, è stato pubblicato un video all'interno del quale la coppia appare in perfetta sintonia. La donna è in groppa al cavallo del suo compagno, intenta a cimentarsi in una leggera cavalcata. La conduttrice sportiva si è mostrata in perfetta tenuta equestre, sta di fatto che indossava dei pantaloni neri, una giacca di pelle, il cappellino e gli stivali. Nel video in questione, inoltre, si è sentita anche la voce dell'istruttrice la quale si è complimentata con la ragazza per la sua splendida performance.

Leotta intenta a fare delle lezioni di guida sull'auto di Yaman

Diletta, dal canto suo, è sembrata alquanto a suo agio in quel contesto. Questo, però, non è l'unico contenuto recente che riguarda la coppia più discussa del momento. Qualche giorno, fa, infatti, i due sono stati immortalati all'interno dell'auto di Can mentre la dama era intenta a fare delle lezioni di guida.

Tale scatto è stato rubato da alcuni paparazzi, i quali si sono appostati al di fuori dell'hotel di Roma nel quale alloggiano i due protagonisti. Tra i due, dunque, sembra procedere tutto a gonfie vele, tuttavia, c'è qualcosa che non convince molto i numerosi utenti dei social.

I dubbi dei fan

Dai contenuti pubblicati su Instagram dai due protagonisti, infatti, non ci sono quasi mai foto o video che ritraggono la coppia intenta a scambiarsi baci o effusioni romantiche.

Pertanto, un congruo numero di utenti continua a mettere in discussione la veridicità della loro unione. Per il momento, però, non ci sono prove che certifichino queste accuse, pertanto, non ci resta che attendere per vedere questa relazione dove porterà Can e Diletta. Intanto, tutti son in attesa di scoprire che fine farà l'anello che l'attore regalò alla sua amata lo scorso febbraio. I due convoleranno davvero a nozze? Lo scopriremo.