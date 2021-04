Prosegue l'appuntamento in prime time con il serale di Amici 20 e le anticipazioni ufficiali riguardanti la programmazione del talent show di Maria De Filippi, rivelano che sabato 10 aprile andrà in onda la quarta delle nove puntate previste. Lo show, quindi, si avvia verso il giro di boa di questa seguitissima ventesima edizione che sta riscuotendo un grandissimo successo dal punto di vista auditel. Nei giorni scorsi si era vociferato che le restanti puntate del serale sarebbero state trasmesse in diretta tv su Canale 5 e quindi che non sarebbero state più registrate, ma così non sarà per la quarta puntata.

Serale Amici 20, la quarta puntata in onda sabato 10 aprile

Nel dettaglio, sui social si erano rincorse delle voci legate al fatto che la nuove puntate del serale di Amici 20 non sarebbero state più registrate, perché la produzione del talent show di Maria De Filippi, sarebbe stufa degli spoiler che circolano prima della messa in onda del sabato sera.

Una versione dei fatti che ha preso sempre più piede in rete, al punto che in tanti si sono chiesti quale fosse la verità dei fatti e cosa sarebbe successo in vista della quarta puntata del serale.

Continuano le registrazioni del serale di Amici 20

Ebbene, secondo quanto apprende Blasting News da una fonte diretta del programma, la notizia del "ritorno alla diretta" di Amici 20 non sarebbe veritiera e di sicuro non verrà messa in atto con la quarta puntata del serale in programma sabato 10 aprile.

Anche questa settimana, infatti, l'appuntamento con gli allievi della scuola più famosa d'Italia capitanata da Maria De Filippi, verrà registrato giovedì 8 aprile 2021, nel corso del pomeriggio.

Il risultato delle nuove sfide tra gli allievi in gara e i nomi dei concorrenti eliminati definitivamente dalla scuola, saranno resi noti al termine della registrazione dalle "talpe" presenti in studio tra il pubblico dello show.

La crisi di Aka7even che vuole abbandonare Amici

Una quarta puntata del serale che si preannuncia particolarmente scoppiettante e che vedrà protagonista anche il giovane cantante Aka7even, componente del team capitanato dalle prof Veronica Peparini e Anna Pettinelli.

Il cantante, infatti, in questi ultimi giorni ha avuto dei momenti di sconforto all'interno della scuola, tanto da prendere in considerazione l'ipotesi di abbandonare definitivamente il serale di Amici 20.

"Se mi devo umiliare, preferisco andarmene a casa" ha sbottato Aka7even parlando con gli altri compagni di viaggio e sottolineando il fatto che, secondo lui, è il "peggiore del serale". Quale sarà a questo punto la scelta finale del cantante? Lascerà la scuola oppure no? Lo scopriremo nella quarta puntata di Amici.