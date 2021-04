Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con il serale di Amici 20, il fortunato talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che si sta avviando verso le battute finali di questa fortunatissima edizione. La gara tra gli allievi protagonisti di quest'anno va avanti e anche nella sesta puntata ci saranno nuove manche e nuovi guanti di sfida da affrontare. La trasmissione, come è già successo in queste settimane di messa in onda, sarà registrata in anticipo rispetto alla messa in onda prevista per sabato 24 aprile in televisione.

Anticipazioni Amici 20, la sesta puntata sarà registrata il 22 aprile

Nel dettaglio, stando a quanto apprende Blasting News da fonte diretta, anche questa sesta puntata del serale di Amici 20 verrà registrata di giovedì.

L'appuntamento è fissato per il prossimo 22 aprile, giorno in cui i protagonisti che stanno portando avanti la loro avventura all'interno della scuola più famosa d'Italia, ritorneranno di nuovo in studio per affrontare le nuove sfide e le nuove manche previste.

Una sesta registrazione particolarmente attesa dal pubblico da casa, dato che lo show di Canale 5 si sta avvicinando verso il giro di boa e la sfida tra gli allievi diventa sempre più intensa.

Tutti vogliono riuscire a conquistare il proprio posto in vista della finale che si terrà a metà maggio, ma soltanto quattro saranno i fortunati che accederanno all'ultima puntata.

Deddy e Raffaele possibili allievi a rischio dalla sesta puntata di Amici 20

Tra i concorrenti che sono ancora in gara al serale di Amici 20, coloro che fino ad oggi sembrano aver convinto meno la giuria composta da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto Di Savoia, risultano essere Deddy e Raffaele.

Deddy è finito per ben due volte di seguito al ballottaggio per l'eliminazione finale, sinonimo del fatto che le sue esibizioni non stanno ottenendo riscontri positivi da parte della giuria.

Anche per Raffaele, l'esito finale delle sfide che sta affrontando non è sempre positivo ed ha dovuto fare i conti con diverse critiche da parte dei giurati.

Ecco perché, in vista della registrazione della sesta puntata del serale di Amici 20, potrebbero essere loro due gli allievi che potrebbero rischiare maggiormente l'eliminazione definitiva dallo show di Canale 5.

Ancora boom di ascolti per il serale di Amici 20

In attesa di scoprire quello che sarà il verdetto finale del prossimo appuntamento, il talent show di Maria De Filippi continua a volare in termini di ascolti.

Anche la puntata di sabato scorso è stata seguita da una platea di oltre 5,7 milioni di spettatori medi con uno share che ha superato la soglia del 27% e picchi superiori al 35% durante la messa in onda.