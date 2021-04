Prosegue l'appuntamento in prime time con il serale di Amici 20, il seguitissimo talent show ideato e condotto da Maria de Filippi che tornerà in onda questo sabato 1° maggio in prime time. Anche questa volta, però, lo show verrà registrato in anticipo rispetto al previsto, proprio come è accaduto nelle settimane precedenti. Resta da capire, invece, cosa accadrà in vista della semifinale e della finalissima di questa edizione di Amici, dato che lo show dovrebbe ritornare in onda in diretta per le fasi conclusive.

La settima puntata di Amici 20 sarà registrata il 29 aprile

Nel dettaglio, stando a quanto apprende Blasting News, la settima puntata del serale di Amici 20 che precede la semifinale di quest'anno, sarà registrata il prossimo giovedì 29 aprile.

E' questo il giorno in cui gli allievi delle tre squadre, ritorneranno di nuovo in studio per sfidarsi in una nuova serie di manche che porteranno poi all'uscita di un altro concorrente dalla scuola.

Tuttavia, il colpo di scena di questa settima puntata del serale potrebbe riguardare anche il numero degli eliminati dallo show. In gara, infatti, vi sono ancora 8 concorrenti e normalmente la finalissima di Amici si svolge tra 4 allievi.

I nuovi guanti di sfida della settima puntata di Amici

Non si esclude, quindi, che durante la settima e l'ottava puntata del serale possano esserci ben due eliminazioni definitive. Potrebbero essere due, quindi, gli allievi chiamati ad abbandonare la scuola di talento più famosa del piccolo schermo, che continua ad appassionare una media di oltre 5,8 milioni di telespettatori.

E le prime anticipazioni sulla settima puntata del serale di Amici, che sarà registrata giovedì 29 aprile e andrà in onda sabato 1° maggio in televisione, rivelano che non mancheranno i nuovi guanti di sfida che vedranno coinvolti sia i cantanti che i ballerini rimasti in gara.

La prima a proporre una sfida diretta per questo nuovo appuntamento è stata la prof Anna Pettinelli, la quale ha chiesto ad Aka7even e Tancredi di esibirsi in un guanto che prevede l'esecuzioni di un brano "a cappella", ossia senza base musicale.

Aka7even contro Tancredi: guanto di sfida nella settima puntata

Secondo la Pettinelli, questa è una delle prove più difficili a cui può essere sottoposto un cantante ma nonostante questo, ritiene che Aka7even possa riuscire a superarla alla grande.

Il secondo guanto di sfida per la settima puntata del serale di Amici è quello proposto dalla prof Lorella Cuccarini, il quale prevede Samuele contro Alessandro.

Per i due è stata proposta una sfida in stile Broadway, con la quale Cuccarini intende dimostrare alla giuria a al pubblico da casa, il fatto che Alessandro sia uno dei ballerini più versatili di questa edizione.