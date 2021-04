La ballerina Martina Miliddi è l'ultima eliminata del talent show di Maria De Filippi "Amici", giunto alla sua ventesima edizione. La ragazza, specializzata in ballo latino americano, è riuscita comunque a raggiungere un ottimo risultato arrivando alla quinta puntata del Serale nonostante le critiche. Difatti la maestra Celentano le ha dato del filo da torcere in quanto non ha mai creduto nel suo talento. Ma Martina ha fatto molto parlare di sé anche per le sue vicende sentimentali che hanno appassionato i fan di Amici. Prima si è fidanzata con Luca e poi di è avvicinata a Raffaele al quale ha mostrato il suo sostegno sui social.

Martina si era avvicinata al cantante Raffaele, scatenando la gelosia del suo fidanzato Luca

La ballerina sostenuta dalla maestra Cuccarini, sin dall'inizio si è molto avvicinata al cantante Luca (in arte Aka7even) tanto da cominciare poi una relazione amorosa con lo stesso. La storia, però, non è sempre andata a gonfie vele, infatti per un periodo Martina si è avvicinata molto al cantante Raffaele e ha cominciato a nutrire dubbi sui suoi sentimenti per Luca. Aka7even non ha preso bene questo allontanamento di Martina e ha anche scritto una dedica d'amore per la stessa, con la canzone "Mi manchi". La ragazza sembrava aver preso una sbandata per Raffaele, scatenando la gelosia e la sofferenza di Luca.

Raffale, però, molto amico di Luca ha subito messo in chiaro la situazione con Martina, spiegandole che la sua amicizia con Aka7even era molto forte e che quindi anche se avesse provato dei sentimenti per lei, non avrebbe mai tradito il suo amico. Successivamente Martina e Luca erano tornati insieme e sembrava che la crisi fosse rientrata.

Il messaggio di sostegno della ballerina da fuori per il cantante della squadra Arisa- Cuccarini

Nelle ultime settimane, però, i fan avevano subito notato un allontanamento in quanto Martina e Luca sembravano sempre più distanti nei daytime. A confermare questa crisi sicuramente è stata la reazione di Luca all'eliminazione di Martina, in quanto è apparso impassibile e poi è scoppiato in lacrime dicendo che non avrebbe voluto che tra loro finisse in questo modo e dichiarando di aver fatto prevalere l'orgoglio.

La ballerina, però, ha salutato con calore anche gli altri suoi compagni di avventura, compreso Raffaele Renda. Uscita da poche ore, Martina ha fatto un gesto che ha lasciato molto sopresi i fan del talent show. La ragazza è riapparsa sui social network e, tra le varie stories di Instagram, ne ha condivisa una dedicata proprio a Raffaele. In particolare nell'immagine sono raffigurati Martina e Raffaele che si abbracciano e la ballerina ha aggiunto una scritta sul post: "Ti guardo da casa, spacca love". Inoltre la ragazza ha aggiunto un cuore vicino alla didascalia. Sarà proprio questo avvicinamento il motivo della crisi tra lei e Aka?